Marek Sawicki OSTRO: Koalicja 276 nie istnieje, rozpad PO jest faktem

Marek Sawicki, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Polskiej (PSL), w wywiadzie dla Polsat News bezwzględnie punktuje swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej.

– Tak szybko, jak ta koalicja [Koalicja 276 – red.] się urodziła, tak szybko przestała istnieć. Ja sobie nie wyobrażam budowania koalicji wokół liczb, buduje się ją wokół problemów. Najpierw PO tworzyła koalicję anty-PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego – sukcesu nie było. Teraz tworzenie koalicji antyprezydenckiej (opozycja potrzebuje 276 głosów do obalenia weta prezydenta) może również skończyć się fiaskiem – twierdzi Marek Sawicki.

„Nie może być koalicji od Zandberga po Korwina-Mikkego”

– Najpierw trzeba obnażać złe rządy PiS-u, i to się dzieje, po stronie opozycji nie ma w tej kwestii różnic. Ale następnie trzeba jasno powiedzieć, że koalicja od Adriana Zandberga, poprzez Władysława Kosiniaka-Kamysza, do Janusza Korwina-Mikkego, nie uda się. Jako PSL proponujemy inną koncepcję – budowę bloku lewicowo-liberalnego oraz centrowo-konserwatywnego, który tworzylibyśmy my, a także konserwatywni politycy PO – mielibyśmy ofertę dla elektoratu zmęczonego PiS-em – twierdzi wiceprzewodniczący ludowców.

„Rozpad PO jest faktem”

To właśnie odejście Platformy od – głoszonych oficjalnie – idei, niegdyś partii konserawtywno-liberalnej z elementami klasycznej chadecji, najbardziej razi Marka Sawickiego. Ludowiec stwierdził w wywiadzie, że „rozpad [Platformy – red.] już jest faktem, tylko on oczywiście się jeszcze nie zmaterializował”.

– Moim zdaniem Hołownia już zdecydował, że będzie razem z Platformą Trzaskowskiego i Budki rywalizował o lewicowy elektorat. Być może ostatecznie pójdą w jednym bloku – powiedział Sawicki.

Narzekanie narzekaniem, ale PSL powinno szybko znaleźć jakiś pomysł na siebie, bo ostatnie sondaże zwiastują, że partia Kosiniaka-Kamysza i Sawickiego nie wejdzie do Sejmu.

Źródło: polsatnews.pl