Nowy rozkład jazdy PKP. Przez problemy w Warszawie będą zmiany w całej Polsce

Remont warszawskiego Dworca Zachodniego wywoła zmiany w ogólnopolskim rozkładzie jazdy pociągów. Zmiany odczują pasażerowie m.in. w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim.

PKP wprowadza zmiany w rozkładach jazdy. Są one spowodowane ograniczoną przepustowością torów, wywołaną m.in. przebudową Dworca Zachodniego w Warszawie. Inwestycja pochłonie aż 2 miliardy złotych.

Zmiany na warszawskim dworcu doprowadzą do zmian w całej Polsce. Wszystko dlatego, że jest to punkt, z którego odjeżdża najwięcej pociągów w Polsce – dziennie jest to nawet tysiąc odjazdów.

W konsekwencji przebudowy Dworca Zachodniego część pociągów pominie stołeczny Dworzec Centralny. Wszystko przez to, że robotnicy zajmą dwa perony oraz jeden z torów łączących Dworzec Zachodni z Centralnym.

Do części składów PKP Intercity będzie można w czasie remontu wsiąść na Warszawie Gdańskiej.

Nowy rozkład PKP

Na Dworcu Gdańskim czternaście pociągów będzie rozpoczynać lub kończyć bieg. Będą to:

– TLK 13110/31110 Wit Stwosz relacji Warszawa Gdańska – Kraków Główny – Warszawa Gdańska (w stronę Warszawy od 26 marca);

– IC 17100/71101 Zamenhof relacji Warszawa Gdańska – Zielona Góra – Warszawa Gdańska (w stronę Zielonej Góry od 14 marca, z Zielonej Góry od 26 marca);

– IC 81112/18112 Noteć relacji Piła – Warszawa Gdańska – Piła;

– IC 15106/51106 Brda relacji Warszawa Gdańska – Bydgoszcz Główna – Warszawa Gdańska;

– IC 4120/4150 Daszyński relacji Bielsko-Biała / Zwardoń – Warszawa Gdańska (od 26 marca);

– IC 15100 Słowiniec relacji Warszawa Gdańska – Gdynia Główna;

– IC 1906 Rubinstein relacji Warszawa Gdańska – Łódź Fabryczna (od poniedziałku do piątku);

– IC 9109 Łęcka relacji Łódź Fabryczna – Warszawa Gdańska;

– IC 9111 Tuwim relacji Łódź Fabryczna – Warszawa Gdańska;

– IC 71104 Warta relacji Poznań Główny – Warszawa Gdańska (od 26 marca).

17 kolejnych składów będzie kursować przez Warszawę Gdańską, a dodatkowo obsłużą Warszawę Wschodnią:

– IC 91101/19100 Łodzianin relacji Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna (w stronę Łodzi od 14 marca, z Łodzi od 26 marca);

– TLK 91131/19130 Zosia relacji Łódź Fabryczna – Warszawa Gdańska i Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna (z Łodzi od poniedziałku do piątku, a z Warszawy oprócz sobót i niedziel w okresie 10-25 kwietnia i 8-30 maja);

– IC 1900/9101 Boryna relacji Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia (w stronę Łodzi od 14 marca, z Łodzi od 26 marca);

– IC 1902/9103 Telimena relacji Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna – Łódź Fabryczna;

– IC 1906/9107 Rubinstein relacji Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia (z Warszawy w soboty i niedziele);

– IC 1910 Tuwim relacji Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna;

– IC 1912 Syrena relacji Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna;

– IC 41105/14104 Kmicic relacji Częstochowa – Warszawa Wschodnia – Częstochowa (w stronę Warszawy od 26 marca);

– IC 1420/1450 Daszyński relacji Warszawa Wschodnia – Bielsko-Biała/Zwardoń;

– IC 5130 Kujawiak relacji Bydgoszcz Główna – Warszawa Wschodnia (od 26 marca);

– IC 41010 Chopin relacji Bohumin (Czechy) – Warszawa Wschodnia (od 26 marca).

Kolejnych dziewięć pociągów, które przejeżdżają przez stolicę, zatrzyma się jedynie na Dworcu Gdańskim:

– IC 6127/1626 Słowacki relacji Wrocław – Białystok – Wrocław;

– IC 72101 Lubuszanin relacji Zielona Góra – Chełm;

– TLK 18153 Parsęta relacji Łódź Fabryczna – Kołobrzeg;

– TLK 81114 Pobrzeże relacji Kołobrzeg – Łódź Fabryczna (od 29 kwietnia);

– IC 5320 Żeromski relacji Olsztyn – Kraków Główny;

– IC 5422 Skarbek relacji Olsztyn – Bielsko-Biała;

– IC 1632 Dąbrowska relacji Białystok – Wrocław;

– IC 4122 Pilecki relacji Racibórz – Białystok.

Dla siedemnastu składów PKP Intercity jedynym postojem w tym mieście będzie ten na Dworcu Wschodnim:

– IC 31106/13106 San relacji Przemyśl – Warszawa Wschodnia – Przemyśl;

– IC 31104 Witos relacji Przemyśl – Warszawa Wschodnia;

– TLK 83170 Ustronie relacji Kołobrzeg – Kraków;

– IC 5128 Rejewski relacji Bydgoszcz – Warszawa Wschodnia;

– TLK 21110/12110 Nida relacji Kielce – Warszawa Wschodnia – Kielce;

– IC 11000/11010 Skaryna relacji Warszawa Wschodnia – Brześć – Warszawa Wschodnia;

– IC 11106/11110 Starzyński relacji Warszawa Wschodnia – Terespol – Warszawa Wschodnia;

– IC 11014/11004 Niemcewicz relacji Terespol – Warszawa Wschodnia – Terespol;

– TLK 21100 Chełmianin relacji Chełm – Warszawa Wschodnia;

– IC 2150 Oleńka relacji Lublin – Warszawa Wschodnia (w soboty oraz 4 kwietnia);

– TLK 21010 Kiev Express relacji Jagodin (Ukraina) – Warszawa Wschodnia;

– IC 11012 Mickiewicz relacji Brześć – Warszawa Wschodnia

Dalekobieżne pociągi pojawią się na Warszawie Śródmieście, położonej kilkaset metrów od Dworca Centralnego. PKP Intercity wskazuje:

– IC 6123 Baczyński relacji Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia (od 10 kwietnia do 30 maja w soboty i niedziele, oprócz 1 i 2 maja);

– IC 6121 Asnyk relacji Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia (od 10 kwietnia do 30 maja w niedziele, oprócz 2 maja oraz 15 maja);

– IC 5322 Sienkiewicz relacji Olsztyn Główny – Kraków Główny;

– IC 12103 Czartoryski relacji Warszawa Zachodnia – Lublin Główny;

– IC 21104 Bystrzyca relacji Lublin Główny – Warszawa Zachodnia.

Od 14 marca zawieszone zostaną kursy:

– EIC Krakus relacji Kraków – Warszawa – Kraków;

– EIC Norwid relacji Kraków – Warszawa – Kraków;

– TLK Krasiński relacji Warszawa – Wrocław – Warszawa;

– IC Modrzejewska relacji Kraków – Warszawa – Kraków;

– IC Lajkonik relacji Kraków – Gdynia – Kraków;

– EIC Ondraszek relacji Bielsko-Biała – Warszawa – Bielsko-Biała;

– EIC Klimczok relacji Bielsko-Biała – Gdynia – Bielsko-Biała;

– EIC Ślęża relacji Warszawa – Wrocław – Warszawa.

