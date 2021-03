Czy po ostatnich tragicznych wydarzeniach związanych ze śmiercią aktorów odtwarzających kluczowe role w serialu „Świat według Kiepskich” stacja zawiesi jego produkcję? Nina Terientiew dementuje te plotki.

Pomimo śmierci Dariusza Gnatowskiego odtwórcy Boczka i Ryszarda Kotysa, który wcielał się w postać Paździocha, Polsat nie zamierza zdejmować z anteny swego kultowego serialu.

Sama Nina Terientiew zabrała głos w tej sprawie.

„Świat według Kiepskich się kręci i nadal będzie. Ten serial to wielka tradycja Polsatu i wielka wartość. Czy się to komuś podoba czy nie. Dopóki jeden z najwybitniejszych polskich aktorów – Andrzej Grabowski, chce grać tę rolę, to warto pisać te scenariusze choćby tylko dla niego” – dowiadujemy się z portalu Onet.pl.

W serialu pojawiają się nowi bohaterowie. Ostatnio do serialowej rodziny dołączył Janusz, serialowy syn Mariana Paździocha.

Sławomir Szczęśniak ma szansę przejąć schedę po odejściu lubianego „ojca”.

Jak świat światów, „Świat według Kiepskich” to niepodważalna wizytówka Polsatu i na całe szczęście stacja zadba o to, by jeszcze przez długi czas rodzina Kiepskich zaglądała do domów swoich wiernych widzów.