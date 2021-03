Unijna „strefa wolności LGBTIQ+”. Brutalne zabójstwo homoseksualisty w Belgii

42-letni homoseksualista został w brutalny sposób zamordowany na przedmieściach Antwerpii. Wszystko wskazuje na to, że była to zbrodnia związana z orientacją seksualna ofiary. Do morderstwa w Belgii doszło na trzy dni przed rezolucją Parlamentu Europejskiego, że Unia jest „strefą wolności LGBTQI”.

Zwłoki Davida Polflieta zostały znalezione w parku w Beveren. Mężczyzna został skatowany na śmierć. Zatrzymano kilku podejrzanych w tym nieletnich.

Wiele wskazuje na to, że zbrodnia ma związek z homoseksualną orientacją ofiary. 42-letni mężczyzna został zwabiony do parku za pomocą aplikacji randkowej.

Umówił się z kimś w sieci na spotkanie. W parku został napadnięty przez jak się podejrzewa co najmniej trzech nieletnich i pobity na śmierć. Spośród trzech podejrzanych jeden ma 16 lat, a pozostali dwaj po 17.

Zbrodnia wywołała w Belgii wielkie poruszenie ze względu na prawdopodobną motywację sprawców.

„Jestem głęboko wstrząśnięty homofobicznym zdarzeniem, które miało miejsce w Beveren. To przeraża, mrozi krew w żyłach” – napisał na Twitterze premier Belgii Alexander De Croo.

„Rodzinie i przyjaciołom ofiary przesyłam najgłębsze wyrazy współczucia. Sprawiedliwość musi być wymierzona. Nie ma miejsca w naszym kraju dla takiej przemocy.”

„W dojrzałym społeczeństwie nie ma miejsca na homofobiczną przemoc. Wypadki z Beveren są całkowicie nie do przyjęcia” – napisała z kolei minister spraw wewnętrznych Annelies Verlinden.

„Straszne i niedopuszczalne, by ktoś został zabity z powodu tego, kogo kocha. W nadchodzących latach rząd będzie bardziej surowo reagował na przestępstwa z nienawiści: więcej prewencji, lepsze możliwości zgłaszania i skuteczny proces” – napisała na Twitterze Sarah Schlitz , sekretarz stanu ds. Równości płci i szans.

Głos zabrała nawet minister spraw zagranicznych.” W Belgii, pomimo postępów nasza tożsamość płciowa i / lub nasza orientacja seksualna może prowadzić do przemocy, a nawet śmierci. A to jest całkowicie niedopuszczalne. Moje myśli są z rodziną i bliskimi ofiary z #Beveren,” -napisała na Twitterze Sophie Wilmès.

Davida Polfliet został zamordowany z powodu swego homoseksualizmu zaledwie 3 dni przed tym jak Parlament Europejski uchwalił rezolucje i zadeklarował, że Unia jest „strefą wolności LGBTQI” Ideologiczna rezolucja wymierzona jest w m.in w Polskę.

Chodzi o napiętnowanie rzekomej homofobii. W rzeczywistości to narzędzie do narzucania ideologii LGBTUE. Chodzi też o narzędzie do podporządkowywania sobie takich krajów jak Polska i dowolnego „karania” ich pod byle pretekstem.