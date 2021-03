Włochy. Od poniedziałku twardy lockdown w połowie kraju

Twardy lockdown obowiązywać będzie od poniedziałku w połowie regionów Włoch, w tym w Lombardii, stołecznym Lacjum, Piemoncie, Kampanii i Apulii. Wyjść z domu można będzie tylko w przypadkach pilnych potrzeb, jak praca, zdrowie, zakupy czy wyniesienie śmieci.

Ogromna część terytorium Włoch wraca do sytuacji sprzed roku, gdy ogłoszony został pierwszy lockdown.

We 10 regionach ogłoszonych czerwonymi strefami zamknięte będą placówki oświatowe wszystkich szczebli: od żłobków do liceów.

Kolejną nowością jest zakaz wszelkich wizyt u rodziny i przyjaciół. W czerwonej strefie nie będzie już obowiązywać przepis zezwalający na wizytę dwóch dorosłych osób w prywatnym domu. Takie wizyty mają zostać przywrócone dopiero w Wielkanoc.

Otwarte mogą być tylko sklepy z artykułami pierwszej potrzeby, a także te ze sprzętem elektronicznym i zabawkami, drogerie, księgarnie. Na zakupy może iść tylko jedna osoba z rodziny.

Zamknięte będą zakłady fryzjerskie i salony piękności. Bary i restauracje będą mogły prowadzić sprzedaż tylko na wynos i dostawy do domu.

W czerwonych strefach można wyjść z domu do pracy, do lekarza, na zakupy, wynieść śmieci, na jogging i spacer w pobliżu domu, wyprowadzić psa, iść do najbliższego kościoła lub do kiosku po gazetę. Każde wyjście z domu należy uzasadnić, wypełniając specjalny dokument i podać trasę oraz cel.

Od 3 do 5 kwietnia, a więc podczas świąt można będzie poruszać się po swoim regionie, odwiedzając rodzinę i przyjaciół, ale tylko raz dziennie. Mogą to zrobić tylko dwie dorosłe osoby ewentualnie z dziećmi w wieku do 14 lat.

Dozwolona będzie rekreacyjna jazda na rowerze.

