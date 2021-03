Brutalna akcja policji. Psy, policja konna, pałki i armatki wodne w akcji. Tak rozpędzano protestujących przeciw obostrzeniom w Holandii [VIDEO]

Policja w Hadze w niezwykle brutalny sposób rozpędziła demonstrantów. Holendrzy protestowali przeciw obostrzeniom.

Armatki wodne, pałki policyjne, policja na koniach i wyszkolone psy.

To siły jakich użyto przeciw demonstrantom w Hadze w zachodniej Holandii.

Shocking scenes of violence at protest #denhaag #Netherlands #Malieveld riot police attack protester with dog then repeatedly baton strikes to the head, alongside a Calvary charge.

pic.twitter.com/7XZlQaHj6O — drogoberor (@drogoberor) March 14, 2021

Demonstracja została rozwiązana przez policję po przekroczeniu dozwolonej liczby 200 uczestników, demonstranci nie zachowywali również wymaganego dystansu społecznego.

Politie trek zijn eigen terug. Malieveld is niet meer afgesloten na 200 man! #Denhaag nu! pic.twitter.com/AyoFex7PIa — jacknieuw (@jacknieuw1) March 14, 2021

La situation se tend à #LaHaye aux Pays-Bas. Les autorités viennent de dissoudre la manifestation contre les restrictions sanitaires et évacuent par la force le #Malieveld. #DenHaag pic.twitter.com/PZnGPCCzbD — Anonyme Citoyen (images) (@AnonymecitoyenS) March 14, 2021

Jak poinformował na stronie internetowej dziennik „De Telegraaf”, na placu Malieveld zgromadziło się ponad 1000 osób. Wstrzymano kursowanie pociągów do Hagi.

Politie zegt dat er geweld wordt gebruikt als mensen het Malieveld niet verlaten #demo #denhaag pic.twitter.com/UcLRyBhLHr — Marieke van Essen (@mjhvanessen) March 14, 2021

Jak podaje portal NOS, demonstranci nie reagowali na wezwania policji do rozejścia się, wówczas ta użyła armatek wodnych oraz skierowała oddziały konne do rozproszenia manifestacji.

De demonstratie op het #Malieveld in #DenHaag is zojuist ontbonden. Mensen worden opgeroepen het veld te verlaten en de aanwijzingen van de politie te volgen over de looproute. pic.twitter.com/Q6wH9Lijfn — Sebastiaan Barel (@fotograafLdmVbg) March 14, 2021

Nog meer geweld pic.twitter.com/UUdk8xFap6 — Irma van der Meer (@meer_irma) March 14, 2021

„De Telegraaf” opublikował nagranie, z którego wynika, że niektórzy protestujący byli bici przez policję i funkcjonariuszy w cywilu. Zdjęcia przedstawiają zakrwawione twarze.

#Malieveld 2 uur geleden Twitterde Politie Eenheid Den Haag@POL_DenHaag het volgende:

Wij zijn vandaag aanwezig op en rond het #Malieveld in #DenHaag om de aangekondigde demonstratie in goede banen te leiden. 2 uur later: pic.twitter.com/t0rvqC0NRz — Robin Hood 🏹 (@GoodRobinHood) March 14, 2021

Źródło: PAP