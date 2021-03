Niemcy mają dość lockdownu, protesty w wielu miastach! Kilkunastu policjantów rannych [WIDEO]

W sobotę tysiące ludzi gromadziło się w kilku niemieckich miastach, by protestować przeciwko obostrzeniom wprowadzonym w imię walki z koronawirusem. Doszło do starć z policją.

Według agencji AFP policja w Monachium rozpędziła demonstrację, która zgromadziła kilka tysięcy osób w pobliżu bawarskiego parlamentu. Z kolei na północnym zachodzie kraju, w Dusseldorfie, na ulice wyszło 2 tys. osób oraz wyjechały setki samochodów campingowych.

W Dreźnie, w Saksonii, według lokalnej policji, przeciwko obostrzeniom związanymi z Covid-19 protestowało około tysiąca osób. Większość z nich nie miała masek i nie przestrzegała dystansu społecznego.

Policja przekazała, że usiłowała późnym popołudniem rozpędzić manifestujących, przez co doszło do starć. Protestujący przedarli się przez policyjne szpalery i miejscami dochodziło do regularnych bójek.

Według komunikatu policji co najmniej 12 funkcjonariuszy zostało rannych. Zatrzymano cztery osoby.

Protests in #Germany 🇩🇪 against Crown restrictions. Clashes between demonstrators pic.twitter.com/JWkDRFU11N — Anonymous Rebellion 0.1 (@arci_666) March 13, 2021

W Berlinie zorganizowano kilka protestów jednocześnie w różnych miejscach. Największa manifestacja liczyła ponad tysiąc osób, reszta po kilkaset. Według policji nie doszło do żadnych poważniejszych incydentów.

Duża demonstracja odbyła się także w Stuttgarcie. Tam doszło do starć z policją.

Protesty były organizowane z „okazji” rocznicy wprowadzenie lockdownu.

Według rządu niemieckiego aktualnie trwa trzecia fala koronawirusa, a szczyt zachorowań przewidywany jest na kwiecień. Za naszą zachodnią granicą od wielu tygodni utrzymywany jest twardy lockdown, aktualnie obowiązujący do 28 marca. Już się jednak nieoficjalnie mówi, że zostanie przedłużony, a oficjalnie zostanie to ogłoszone 22 marca.