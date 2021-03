Anna Nowak-Ibisz to z pewnością jedna z bardziej ekspresyjnych postaci polskiego show biznesu. Tym razem jednak jej pomysłowość mogła wprowadzić w osłupienie.

Pani Gadżet podzieliła się ze swoimi obserwatorami dość zaskakującym atrybutem świątecznym. Chociaż do świąt jeszcze prawie miesiąc, zapobiegliwa dziennikarka już teraz kompletuje niezbędne do „umajenia” domu akcesoria.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Anna Nowak Ibisz (@anna_nowak_ibisz_official)

„Tak nieśmiało… tak pomału… zaczynam myśleć o świętach” – napisała dziennikarka na swoim Instagramie.

Jeśli to jest wynik nieśmiałego myślenia to cóż by się stało gdyby się bardziej ośmieliła? Ciekawe czy owe bazie będą elementem święconki przygotowanej przez Panią Annę? Jeśli tak to aż strach pomyśleć jakie w niej będą jaja, albo z niej… jak kto woli.