Cała groteskowa opozycja go poparła. Poznaj konkurenta Grzegorza Brauna w boju o Rzeszów

Premier Mateusz Morawiecki ustalił kilka dni temu datę wyborów na prezydenta Rzeszowa. Groteskowa opozycja jednym głosem poparła kandydaturę Konrada Fijołka, który tym samym stał się jednym z rywali Grzegorza Brauna (Konfederacja) w walce o stolicę województwa podkarpackiego.

10 lutego dotychczasowy prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ogłosił rezygnację z zajmowanego od ponad 18. lat stanowiska ze względów zdrowotnych, a na swojego następcę zaproponował polityka Solidarnej Polski, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła.

Dwa tygodnie później za sterami rzeszowskiego ratusza jako komisarz zasiadł Marek Bajdak, który otrzymał nominację z rąk wojewody Ewy Leniart. – Nowy komisarz Rzeszowa nie wystartuje w wyborach na prezydenta miasta – poinformował wtedy Polską Agencję Prasową rzecznik rządu Piotr Müller.

Przed kilkoma dniami w Dzienniku Ustaw znalazło się rozporządzenie premiera, z którego wynika, że „przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa wyznaczono na niedzielę, 9 maja 2021 r.”.

Kto będzie walczył z Braunem o Rzeszów?

Były prezydent Rzeszowa w przeszłości związany był z SLD, a po rezygnacji z urzędu nieoczekiwanie na swojego następcę wyznaczył wiceministra sprawiedliwości z Solidarnej Polski Marcina Warchoła. Władze partii poparły jego start.

W piątek Podkarpacka Rada Regionalna PiS poinformowała, że popiera kandydaturę wojewody Ewy Leniart.

Poza nimi z Baraunem konkurować będą jeszcze były poseł Kukiz’15 Maciej Masłowski, Edward Słupka, prezes spółdzielni mieszkaniowej „Zodiak”, popierany przez PSL. Teraz swojego kandydat zaprezentowała też cała groteskowa opozycja.

Kim jest kandydat groteskowej opozycji Konrad Fijołek?

Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica popierają kandydaturę Konrada Fijołka na prezydenta Rzeszowa. To kandydat obywatelski, on wyrasta stąd – mówili liderzy ugrupowań opozycyjnych na konferencji w Rzeszowie.

Szef PO Borys Budka wyraził przekonanie, że Konrad Fijołek będzie symbolem, że porozumienie i współpraca są tym, co sprawdza się najlepiej. „Jesteśmy tutaj wspólnie, by podkreślić, że idea samorządności, obywatelskości, ale przede wszystkim elementarnej przyzwoitości nakazuje poparcie jednego najlepszego kandydata” – mówił Budka, dodając, że wyborcy oczekują od opozycji porozumienia.

Z kolei lider Polski 2050 Szymon Hołownia ocenił, że Konrad Fijołek spełnia wszystkie warunki, których oczekiwał od dobrego kandydata na prezydenta Rzeszowa: nie jest „przywieziony w teczce z Warszawy”, tylko jest samorządowcem wskazanym przez lokalne organizacje.

Liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka oświadczyła, że jest dumna, że może stanąć obok takiego kandydata, jak Konrad Fijołek. „Rzeszów nie potrzebuje partyjnych barw. Rzeszów nie potrzebuje wojny na górze. Rzeszów potrzebuje wolności, samorządności, odpowiedzialności. Samorządność, odpowiedzialność, wolność i demokratyczny rozdział – w tym funduszy europejskich – gwarantuje Konrad Fijołek” – podkreśliła.

Także prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zwracał uwagę, że Konrad Fijołek jest obywatelskim kandydatem. „Ten kandydat wyrasta stąd, on jest z Rzeszowa, on nie musi się uczyć ulic, jakie są w Rzeszowie, gdzie są szkoły, gdzie jest boisko i gdzie brakuje placu zabaw, gdzie trzeba wybudować żłobek, bo człowiek jest najważniejszy. To jest rzecz święta i najważniejsza w tej kandydaturze, że ona jest stąd i nie my ją zgłosiliśmy, tylko ogłosiliście ją wy, mieszkańcy Rzeszowa” – mówił Kosiniak-Kamysz.

Lider SLD Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że Fijołek ma bardzo dużą szansę, by zostać prezydentem całego kraju, nie tylko Rzeszowa, ponieważ – jak mówił – jest pierwszą osobą, który na jednym placu zgromadził Budkę, Hołownię, Kosiniaka-Kamysza, Nowacką i Czarzastego. „Człowiek, który zjednoczył w sprawie Rzeszowa opozycję, (…) wygra te wybory” – dodał.

Źródła: PAP, NCzas.com, RMF FM