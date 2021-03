Filip Chajzer odchodzi z „DDTVN”?! Prezenter skomentował sprawę

Filip Chajzer to jeden z bardziej kontrowersyjnych prezenterów. Swoją przygodę z telewizją rozpoczął lata temu, jednak to rola prowadzącego DDTVN najbardziej „podzieliła” jego widzów. Czy teraz będziemy świadkami spektakularnego odejścia Filipa?

Filip Chajzer od lat sprawdza się w roli prowadzącego „DDTVN”. liczne wpadki, i idące na nimi kontrowersje, spowodowały ze grono odbiorców mężczyzny raz na zawsze się podzieliło. Są bowiem tacy, którzy uwielbiają go nade wszystko, a i tacy, którzy szczerze go nie znoszą.

Jeden z przedstawicieli tej pierwszej grupy postanowił publicznie skomentować głośną ostatnio sprawę. Mowa o domniemanym transferze Marzeny Rogalskiej do TVN. Była prowadząca „Pytania na Śniadanie” miałaby sprawdzić się w roli prowadzącej konkurencyjną śniadaniówkę i tym samym zastąpić właśnie Chajzera…

„Panie Filipie, jeżeli pani Rogalska zastąpi pana w »DDTVN«, to przestaję to oglądać każdego dnia, a jeszcze ta pani Sadowska… co to w ogóle się dzieje. Nigdy nie będzie lepsza od pana. (…) TVN jedyna telewizja, którą jeszcze mogę oglądać, też się dla mnie kończy… Pozdrawiam. Oby to była nieprawda… Raczej prawda, głośno już o tym” – czytamy w komentarzu jednego z obserwatorów pod zdjęciem Filipa.

Prezenter nie mógł przejść obojętnie obok tak pełnego żalu wpisu i odpowiedział obserwatorowi w następujących słowach:

„Nie ma w tym nawet grama prawdy, więc spokojnie” – uspokoił fanów.

Czy myślicie, że faktycznie tak pozostanie? Może na Filipa czeka jednak niezbyt miła niespodzianka?