Holendrzy przeciw deprawacji nieletnich przez telewizję publiczną

Ponad 100 tys. podpisów zebrano już pod petycją o wycofanie emisji programu dla dzieci z rozbierającymi się przed nimi dorosłymi. Taki pogram fundowany przez publiczną TV, zdenerwował nawet zwykle liberalnych Holendrów.

Petycję z ponad 100 tys. podpisów przekazano 12 marca izbie niższej parlamentu. Jak informuje portal NOS, inicjator akcji vloger Daniel van Deutekom, przekazał petycję przewodniczącemu frakcji protestanckiej partii SGP.

„Mam nadzieję, że jest to jasny sygnał, że my jako podatnicy tego nie zaakceptujemy” – powiedział cytowany przez NOS van Deutekom. Lider protestanckiej prawicy Kees van der Staaij, już wcześniej protestował przeciwko emisji programu. Ocenił go jako „dziwaczny” i domagał się zdjęcia go z anteny.

21 marca telewizja publiczna NTR zamierza wyemitować program wyprodukowany przez wytwórnię Warner Bros., we współpracy z organizacją Rutgers Knowledge Center for Sexuality, oparty na duńskim formacie „Ultra smider toejet”.

Uczestniczą w nim dzieci mające około 11 lat razem z nagimi dorosłymi. Twórcy tej „agitki” twierdzą, że dzięki programowi dzieci dowiedzą się między innymi, że „nie ma jednego idealnego obrazu ludzkiego ciała”.

Źródło: PAP