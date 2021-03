Kolejne oblicze cenzury. Facebook idzie na wojnę ze „szczepionkowymi dezinformatorami”

Facebook poinformował, że publikowane na platformie posty dotyczące szczepionek przeciwko Covid-19 będą opatrywane komentarzami i przekierowaniami na strony z „rzetelnymi informacjami”. To część szerszej kampanii Facebooka przeciwko tzw. dezinformacji dotyczącej Covid-19.

Do postów podważających bezpieczeństwo szczepionek Facebook będzie dodawał komentarz przypominający, że przed zatwierdzeniem tych preparatów badano ich bezpieczeństwo i efektywność. To tylko jeden z przykładów „walki z fakenewsami”. Komunikaty mają się opierać na informacjach pochodzących od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Na razie trwają prace nad komentarzami m.in. w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, arabskim i portugalskim. Zapowiedziano stopniowe dodawanie kolejnych wersji językowych. Docelowo wszystkie posty poruszające temat szczepionek mają odsyłać do umieszczonego na Facebooku centrum informacji na temat Covid-19. Facebook będzie także opatrywał je dodatkowymi informacjami dotyczącymi szczegółowych zagadnień związanych ze szczepieniami.

Facebook i Instagram ostatnio często krytykowano za pozwalanie na „szerzenie dezinformacji i teorii spiskowych” na temat szczepionek. Serwisy niedawno zaostrzyły swoje „zasady bezpieczeństwa”. Jednak Reuters ubolewa, że nadal istnieją tam duże i łatwe do znalezienia konta, strony i grupy przekazujące fałszywe informacje o szczepionkach.

– Najlepszą rzeczą jaką można zrobić, by walczyć z tym problemem, to przekazywać z pomocą ekspertów medycznych wiarygodne informacje w pomocny sposób – wyjaśniał jeden z dyrektorów Facebooka, Chris Cox.

W komunikacie przekazano, że na Instagramie powstanie centrum informacji na temat Covid-19. Analogiczne do tego działającego na Facebooku. Dodatkowo koncern będzie promował posty z informacjami pochodzącymi ze sprawdzonych źródeł i ograniczał zasięg treści uznanych za dezinformacyjne.

Szef Facebooka Mark Zuckerberg ogłosił ponadto wprowadzenie w serwisie nowej funkcji. Mieszkańcy USA będą mogli skontaktować się z najbliższym punktem szczepień, sprawdzić termin i zarejestrować się na zastrzyk.

