Komu ufają Polacy? Rząd PiS traci [SONDAŻ]

Najnowszy sondaż pokazuje, że Polacy coraz mniej ufają rządowi PiS. Zwiększa się natomiast liczba osób darzących zaufaniem opozycję.

Instytut Badań Spraw Publicznych przygotował sondaż, w którym sprawdzono, komu bardziej ufają Polacy – rządowi czy opozycji. Wyniki badania opublikował portal StanPolityki.pl.

Z badania wynika, że w marcu wzrosło zaufanie do opozycji. Opozycja w badaniu zdobyła 37,61 proc. głosów.

17,03 proc. stanowił odpowiedzi „zdecydowanie”, a 20,58 proc. na „raczej”.

Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja rządzących. Zaufanie wobec władzy PiS spadło i wynosi już tylko 25,35 proc.

W tej liczby 14,46 proc. to odpowiedzi „zdecydowanie”, a 10,89 proc. „raczej”.

Dla porównania w lutym, w analogicznym sondaż,u rządowi ufało 26,11 proc., a opozycji 37,18 proc.

Relatywnie dużo osób nie pokłada zaufania w żadnej ze stron politycznego sporu.

W marcu brak zaufania zarówno do rządu, jak i do ugrupowań opozycyjnych wyraziło 37,04 proc. respondentów. W lutym współczynnik ten wynosił 36,71 proc.

„Dwa wydarzenia jesieni 2020 roku wpłynęły na aktualny kształt polskiej polityki. Te wydarzenia to wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji i związane z nim wielomiesięczne protesty oraz skala drugiej fali koronawirusa, która doprowadziła do śmierci tysięcy osób. Od tamtego czasu scena polityczna nie wygląda już tak, jak się do tego przyzwyczailiśmy przez ostatnie pięć lat” – ocenił Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

„Co ważne, obydwa te wydarzenia nadszarpnęły zaufanie do systemu i klas politycznych, dlatego 1/3 wyborców odpowiada, że nie ma zaufania ani do rządu, ani do opozycji. Ta grupa dziś wydaje się najciekawsza, wśród niej są zarówno wyborcy głosujący na Konfederację, jak i wyborcy popierający Szymona Hołownię. W dużej mierze od tego, jaki kierunek wybierze najmłodsza grupa wyborców, będzie zależało, kto zwycięży w kolejnych wyborach” – dodał Pawłowski.

Źródło: Stan Polityki