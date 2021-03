Nieoczekiwany efekt gali Cezarów Francuskiej Akademii Filmowej?

Media pisały o najgorszej i najbardziej „tragicznej” gali Cezarów w ich 46-letniej historii. Ze sceny padały wszelkie możliwe wulgaryzmy, a dominowała walka o „różnorodność”, „parytety”, sprzeciw przeciw zamknięciu kin, a nawet protest wobec „reformy ubezpieczeń od bezrobocia”.

Już na otwarcie, prowadząca galę Anny Duperey zaatakowała minister kultury Roselyne Bachelot. Później dołączali się do ataku nagrodzeni. Wyładowano wszystkie frustracje związane ze pandemią i społeczną izolacją, ale też wznoszono hasła antyrasistowskie, LGBT-ofilskie, feministyczne, itp.

Po tym jak w 2020 roku „Cezarowie” zostali oskarżeni o brak różnorodności, edycja 2021 rozpoczęła się od „cezaryzacji” dwóch czarnych aktorów jako „nadziei kina”: Jean-Pascala Zadiego i Fathii Youssouf.

Aktor, reżyser i raper Jean-Pascal Zadi zaczął przemówienie od przypomnienia postaci Adamy Traore i Michela Zeclera, rzekomych ofiar „policyjnej przemocy”. Zadi opowiadał o niewolnictwie i krytykował „ludzi, którzy czynnie uczestniczyli w zbrodniach przeciwko ludzkości, a są gloryfikowani na pomnikach”.

Punktem kulminacyjnym odjazdów komediantów na gali było pojawienie się na scenie Corinne Masiero. Była ubrana w zakrwawiony kostium ze skóry osła i tampony na uszach zamiast kolczyków. Masiero szybko kostium zrzuciła i rozebrała się do naga. Hasłem jej mało w sumie estetycznego happeningu był slogan – „Bez kultury, nie pa przyszłości!”.

Z taką „kulturą” przyszłość też nie rysuje się jednak różowo. Gala Cezartów odbywała się w nocy z piątku na sobotę 13 marca, a już dzień później na francuskiej ulicy pojawił się naśladowca pani Masiero, który nie tylko się rozebrał, ale jeszcze zaatakował łbem od razu policyjny radiowóz. Komentarze internautów do występu Masiero nawiązały niemal od razu…

