PILNE! Przed chwilą Niemcy, teraz Włochy i Francja zawieszają szczepienia preparatem AstraZeneca

Włoska Agencja Leków zdecydowała w poniedziałek o czasowym zawieszeniu w całym kraju szczepień preparatem koncernu AstraZeneca. W wydanym komunikacie poinformowano, że decyzję tę podjęto w ramach prewencji.

Włoska agencja ogłosiła, że czeka na zajęcie stanowiska przez Europejską Agencję Leków w sprawie szczepionek AstraZeneca.

Prezydent Emmanuel Macron poinformował w poniedziałek, że we Francji wstrzymane zostaną szczepienia przeciw Covid-19 preparatem AstraZeneca, do oczekiwanej we wtorek rekomendacji Europejskiej Agencji Leków w sprawie.

Chwilę wcześniej szczepienia preparatem AstraZeneca zawiesiły też Niemcy. Wcześniej szczepionkę wycofało też kilka innych europejskich krajów.