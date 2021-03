Ulubieniec z „M jak Miłość” wziął ślub w tajemnicy?! Roznerski odsłania karty

Niewątpliwy ulubieniec damskiej części widowni „M jak Miłość”, Mikołaj Roznerski, właśnie mocno podgrzał atmosferę. Okazuje się, że aktor najprawdopodobniej wziął potajemny ślub!

Mikołaj Roznerski od lat podbija serca widzów, a zwłaszcza należących do tego grona kobiet, znanego w całej Polsce serialu „M jak Miłość”. Na planie tasiemca blisko 5 lat temu poznał uroczą Adriannę Kalską, z którą to przyszło mu grać trudną, acz niezwykle romantyczną historię miłosną.

Tak się stało, że młodzi zakochali się w sobie i w prawdziwym życiu. Od 3 lat tworzą bowiem zgrany duet nie tylko na planie ale i prywatnie. Jak wiadomo od jakiegoś czasu są zaręczeni, a teraz świat od samego zainteresowanego usłyszał, że być może wzięli nawet ślub!

Tygodnik „Twoje Imperium” w niedawnej rozmowie zapytał aktora o plany związane ze ślubem, wiadomym było bowiem, że zakochani chcieli pobrać się we Włoszech, gdzie doszło do zaręczyn. Z uwagi na pandemię okazało się to jednak niemożliwe do zrealizowania. Tak przynajmniej się wszystkim wydawało, ponieważ odpowiedź Mikołaja z pewnością zaskoczyła wszystkich!

„A skąd wiecie, że nasz ślub już się nie odbył?” – odpowiedział dziennikarzowi tajemniczym pytaniem.

Czy myślicie, że Mikołaj i Ada faktycznie mogą być już po ślubie?