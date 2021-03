Według poprawnych mediów to podobno najgorszy prezydent, a Brazylijczycy i tak by go wybrali ponownie

W Brazylii na półtora roku przed wyborami prezydenckimi przeprowadzono sondaż i wychodzi z niego, że Jair Bolsonaro wygrałby ponownie. Sondaż jest o tyle ciekawy, że jego lewicowy rywal Lula mógłby wystartować ponownie. Nie zmienia to jednak specjalnie wyników…

Przypomnijmy, że Sąd Najwyższy anulował wyroki skazujące wobec b. prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy i przywrócił mu bierne prawa wyborcze. Podobnie jak w kilku innych krajach, prawicowy prezydent Bolsonaro ma przeciw sobie „postępowe” media i system sądowniczy. Wbrew nadziejom „postępowego świata” powrót Luli wiele tu nie zmienia.

Po porażce kandydata Republikanów w USA, lewica liczy na efekt domina i pozbycie się także „Trumpa tropików”, jak nazywany jest Bolsonaro. Lula miałby połączyć opozycję. Skazany za korupcję uzyskał na razie korzystny dla siebie wyrok.

Sąd Najwyższy uznał, że sąd niższej instancji w Kurytybie, który skazał Lulę w sprawach korupcyjnych, nie miał do tego kompetencji, a procesy w sprawie zarzutów, jakie postawiono byłemu prezydentowi, mogą toczyć się tylko przed sądami federalnymi.

Nie chodzi więc o niewnnośc Luli, ale o prawniczą kazuistykę. Rzecznik prokuratora generalnego Brazylii Augusto Arasa poinformował zresztą, że oskarżyciele odwołają się od decyzji SN.

Dla obecnego prezydenta Bolsonaro może to nie mieć znaczenia. Sondaż przeprowadzony już po wyroku Luli, pokazuje pewien spadek poparcia dla urzędującego prezydenta, ale jest to raczej skutek pandemii. Z sondażu wynika, że gdyby Brazylijczycy zagłosowali dzisiaj, to Bolsonaro zostałby ponownie wybrany na drugą kadencję.

W kontekście pandemii Covid-19, akceptacja dla działań prezydenta Jaira Bolsonaro spadła z 31 do 26%. Jednak w wyborach w I turze Jair Bolsonaro ma przewagę około 12%. W ewentualnej drugiej turze obecny prezydent wygrywa najmniej siedmioma punktami procentowymi zarówno z prezydentem Luizem Inácio Lula da Silva, jak i bezpartyjnym Luciano Huckiem.

Sonda opublikował w piątek 12 marca magazyn Exame. Pierwsza tura wyborów przewidziana jest na październik 2022 roku.

Źródło: VA