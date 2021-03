Wraca lockdown na Mazowszu

Od poniedziałku 15 marca, wskutek rozwoju trzeciej fali pandemii i przyrostu zakażeń koronawirusem, w województwie mazowieckim wraca zaostrzony reżim sanitarny – lockdown. Koronaobostrzenia ponownie obejmą m.in. galerie handlowe, hotele, placówki kulturalne i baseny. Mają obowiązywać co najmniej do 28 marca.

Mazowsze znalazło się w gronie województw ponownie zamkniętych przez rząd. Pozostałe to pomorskie i lubuskie. Wcześniej „rygor sanitarny” przywrócono na Warmii i Mazurach.

Mieszkańcy Mazowsza od poniedziałku nie pójdą do kina, teatru, galerii sztuki, muzeum, basen lub na saunę, co było możliwe przez ostatni miesiąc. Zgodnie z rządowymi restrykcjami do 28 marca, z określonymi w rozporządzeniu wyjątkami, zamykają się też hotele, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna i kluby fitness.

W galeriach handlowych znów będą mogły działać tylko sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne i z artykułami budowlanymi, a także fryzjerzy, optycy, banki czy pralnie.

Ponadto, według nowych zasad, zajęcia dla klas I-III szkół podstawowych do 28 marca będą prowadzone w trybie hybrydowym. Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować naukę w taki sposób, aby nie więcej niż 50 proc. uczniów miało zajęcia w budynku szkoły. Co najmniej 50 proc. uczniów ma mieć lekcje w formie zdalnej. To, ile dni dana grupa powinna być w szkole, jest decyzją dyrektora.

Obostrzenia to efekt zapowiadanej od dawna przez władze trzeciej fali pandemii koronawirusa. Od początku marca na Mazowszu wykryto ponad 30 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem.

Źródło: PAP