Zmasowany atak TVP na Konfederację. To trzeba zobaczyć! [WIDEO]

Konfederacja jest solą w oku Prawa i Sprawiedliwości, więc Telewizja Polska co jakiś czas, zgodnie z linią rządową, przeprowadza ataki na politycznego przeciwnika. Tak zmasowanej propagandy w stronę prawicowej partii opozycyjnej dawno jednak nie było. Czyżby szykowało się jakieś przetasowanie na scenie politycznej?

Podobne ataki, jak w miniony weekend, TVP przeprowadzało głównie w trakcie kampanii wyborczych. Tym razem do krytyki Konfederacji zaprzęgnięto największe tuby propagandowe TVP, czyli programy „Wiadomości” oraz „W tyle wizji”.

Zaczęło się w sobotę od tego drugiego. Niezawodny, zawsze gotowy do ataku Krzysztof Feusette zaczął wygadywać jakieś wierutne bzdury na temat Sławomira Mentzena.

Scenarzysta jednego odcinka serialu „Graczykowie” zapewne chciał popisać się sarkazmem, więc w ramach ironizowania stwierdził, że Mentzen został odcięty od rzeczywistości, gdzieś zamknięty, może nawet zaczipowany, a wiadomości ze świata czerpie z SMS-ów od Grzegorza Brauna. Drygu i lekkości do opowiadania żartów Feusette jednak nie posiadł, a wszystko mówił ze śmiertelnie poważną miną i rozdygotanymi rękoma.

Przyczynkiem do ataku był jeden z wpisów Mentzena na Facebooku, w którym polityk Konfederacji krytykował PiS za politykę lockdownu.

– Mentzen dostaje tylko SMSy od Brauna, przepraszam Pana posła Grzegorza Brauna, ciągle ciężko mi w to uwierzyć.@szczczarnik @RGiedron @MariuszMorda pic.twitter.com/suv0P6h8sJ — DB_COOPER (@__DB_COOPER_) March 14, 2021

W niedzielę do akcji przystąpiły „Wiadomości” TVP. Tutaj – o dziwo – nie wyrwano wypowiedzi czołowych polityków Konfederacji z kontekstu.

Przedstawiono diagnozy, jakie prawicowa partia opozycyjna stawia od dawna, ale podlano jest propagandowymi komentarzami ze strony publicystów zawsze gotowych stanąć w obronie partii-matki.

Co ciekawe, rządowi eksperci nie polemizowali nawet ze stwierdzeniami, że służba zdrowia i oświata tkwią dalej w PRL-u. Padły też zarzuty o liberalny populizm, choć widzom nie wytłumaczono, co dokładnie się za tym kryje i co mają myśleć.

Po tych materiałach w internecie wrze. Jedni śmieją się z siermiężnej propagandy, inni wskazują, że wśród widzów, którzy nie zatracili jeszcze umiejętności krytycznego myślenia, Konfederacja mogła liczyć na polityczną reklamę i doczekała się wreszcie przedstawienia swoich postulatów w głównym czasie antenowym.