32 proc. w 6 lat. Tak zdrożał „Koszyk Dudy” pod rządami PiS

Ceny pod rządami PiS galopują w przerażającym tempie. Sprawdzono, ile trzeba dzisiaj zapłacić za zawartość koszyka, który pokazywał w 2015 roku Andrzej Duda.

27 marca 2015 roku Andrzej Duda, kandydat PiS na prezydenta Polski, pokazał rachunek za koszyk zakupów w Biedronce. Za 9 produktów zapłacił 37,02 zł.

Dziennikarze sprawdzili, ile za taki sam koszyk produktów trzeba zapłacić po 6 lat rządów jego partii. Okazuje się, że teraz za te same produkty trzeba zapłacić już 48,81 zł.

To o aż 32 proc. więcej!

Produkty z „Koszyka Dudy” to: litr oleju, dwa litry soku Rivia, 500 g chleba krojonego, 30 jaj, 1 kg cukru, 1 l mleka, jajko-niespodzianka, margaryna Rama i 400 g sera gouda.

Wówczas PiS chciał w ten sposób pokazać, że wejście do strefy euro się nie opłaca, a jako dowód pokazał cenę za takie zakupy na Słowacji (ok. 54 zł). Teraz, gdyby nie promocja na jajka, to rachunki za zakupy byłyby podobne.

Co, oczywiście, nie zmienia faktu, że wejście Polski do strefy euro wciąż nie ma sensu.

– Duda w 2015 r. kupił jaja w promocji 25+5 i zapłacił za nie 7,89 zł, my za 30 szt. też w promocji – 11,97 zł. Fabioli już nie ma w Biedronce, teraz dostępny jest Kujawski. W 2015 r. Rama w Biedronce była dostępna w opakowaniu 600 g i kosztowała wtedy 4,69 zł. Dziś Rama 500 g kosztuje 4,99 zł – wylicza portal Money.pl.

Oficjalnie, zgodnie z kalkulatorem inflacji Ministerstwa Finansów, ceny od marca 2015 r. do marca 2021 wzrosły o 10,03 proc.

Źródło: Money.pl