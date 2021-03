Dramat Polaków. Trybunał Sprawiedliwości UE dał PiS zielone światło na podatek handlowy

Rząd może nałożyć kolejny podatek. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ocenił zgodność podatku handlowego z unijnym prawem.

To czarny dzień dla Polaków. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dał PiS zielone światło na wprowadzenie kolejnego podatku.

Tym razem chodzi o podatek handlowy. Trybunał orzekł, że podatek handlowy nie narusza prawa Unii Europejskiej.

Rząd PiS miał wiele do stracenia. Daninę zaczął bowiem pobierać jeszcze przed wydaniem wyroku.

Podatek od sprzedaży detalicznej, znany także jako podatek handlowy, zapowiadany był od 2016 r. Ostatecznie wprowadzono go 1 stycznia 2021 roku.

Powodem opóźnienia był spór z Komisją Europejską, która uznała objęcie podatkiem tylko części podmiotów za nieuzasadnioną pomoc publiczną dla innych firm. Dlatego sprawą musiał zająć się Trybunał Sprawiedliwości Unii

Zdaniem rządu nowy podatek ma przynieść dodatkowe 1,5 mld zł. Kwota ta została już nawet uwzględniona w budżecie.

Podatkiem handlowym obciążeni są sprzedawcy z miesięcznym przychodem ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln złotych. Podatek ma dwie stawki: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln złotych do 170 mln złotych miesięcznie oraz 1,4 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 170 mln złotych.

Nową daninę opłaca łącznie ok. 200 firm. Dość powiedzieć, że sama Jeronimo Martins każdego miesiąca musi płacić ok. 50 mln zł podatku za sklepy Biedronka i dodatkowe kilka milionów za sieć drogerii Hebe.

Z kolei Lidl płaci ok. 20 mln zł, Rosmann blisko 12 mln zł, a polska sieć Euro RTV AGD ok. 8 mln złotych. Nietrudno się domyślić, że odbije się to na cenach produktów, za które zapłacą Polacy.

Źródło: InnPoland