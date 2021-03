Eurokraci chcą nas zmusić do zabijania nienarodzonych dzieci. Skandaliczna rezolucja Rady Europy

Komitet Ministrów Rady Europy podjął rezolucję wzywającą Polskę do legalizacji aborcji na życzenie. Sformułowano ją jak żądanie.

„Polska musi przyjąć jasne i skuteczne procedury dostępu kobiet do legalnej aborcji” – oświadczył tonem nie znoszącym sprzeciwu Komitet Ministrów Rady Europy. Wezwanie jest jednoznaczne i kategoryczne – Polska „musi”, nie powinna, ale musi.

Aborcja ma być dostępna na żądanie „Procedury te (aborcyjne – przyp. red.) powinny zapewniać, że nie są nakładane niepotrzebne wymagania na kobiety w ciąży, które chcą legalnej aborcji w szpitalach. ”

Jeśli w jakimś szpitalu personel nie chciałby zabijać dzieci byłby zobowiązany wskazać takie miejsce, w którym pracownicy podejmą się tego i zabiją.

Nowe procedury zabijania miałyby zostać wprowadzone jak najszybciej. Komitet pisze, iż pandemia nie może być pretekstem do opóźnień we wprowadzaniu tego czego żąda Rada Europy.

„Rezolucja wzywa władze polskie do zapewnienia skutecznego dostępu do legalnej aborcji i badań prenatalnych na terenie całego kraju bez istotnych różnic regionalnych i bez opóźnień spowodowanych odmową ich wykonania z powodu stosowania klauzuli sumienia lub ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19. Wzywa ona również władze do niezwłocznego przyjęcia niezbędnych reform procedury sprzeciwu oraz do włączenia do ustawodawstwa obowiązku skierowania przez szpitale pacjenta do alternatywnej placówki opieki zdrowotnej w przypadku odmowy wykonania usługi medycznej ze względów sumienia, a także do skutecznego monitorowania jego przestrzegania w praktyce” – napisano w oświadczeniu.

Trudno o bardziej arogancką próbę ingerowania w wewnętrzne sprawy państw. Rada Europy nie ma żadnych kompetencji w zakresie narzucania innym państwom porządku prawnego, a już zwłaszcza w sprawach dotyczących ochrony życia. Rezolucja jest kolejną bezczelną uzurpacją. Rada Europy zajmuje prawami człowieka. Lewica uznaje, że możliwość legalnego zabijania nienarodzonych należy do kategorii praw człowieka, więc można narzucać wprowadzenie aborcji na życzenie.