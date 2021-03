Gubernator w obronie kobiet. Zmiennopłciowcy mężczyźni podający się za kobiety nie będą mogli z nimi konkurować w sporcie

Republikański gubernator stanu Missisipi Tate Reeves podpisał przegłosowana przez stanowy Senat w ustawę zakazującą mężczyznom zmiennopłciowym rywalizacji w dziewczęcych lub kobiecych zawodach sportowych.

Missisipi jest pierwszym stanem, który w tym roku wprowadza dla biologicznych mężczyzn, którzy twierdzą, że są kobietami, zakaz konkurowania z nimi w zawodach sportowych. W ubiegłym roku sąd federalny zablokował podobną ustawę Idaho w zeszłym roku. Nowe prawo ma wejść ma wejść w życie 1 lipca, chociaż należy spodziewać się, iż też będzie zaskarżone.

Już ponad 20 stanów zapowiada wprowadzenie praw chroniących sportsmenki. Lewica i LGBTUSA nazywają to ograniczaniem praw zmiennopłciowców i dyskryminacją. Poszczególne stany reagują na dekret Bidena, który wprost zezwolił mężczyznom podającym się za kobiety konkurowanie z nimi w zawodach sportowych i korzystanie z damskich szatni, ubikacji, natrysków, etc. Chodzi głównie o zawody szkolne czy uniwersyteckie w tych instytucjach, które korzystają z funduszy federalnych. A także o placówki finansowane z funduszy federalnych jak szkoły, biblioteki, obiekty sportowe różnych organizacji etc.

Gubernator Reeves, który sam ma trzy uprawiające sport córki, napisała na Twitterze, że ustawa Missisipi „ochroni młode dziewczęta przed zmuszaniem ich do rywalizacji z biologicznymi mężczyznami”. „To wariactwo, że musimy się tym zajmować, ale to Biden wykreował ten problem” – napisał Reeves na Twitterze. „Zmuszanie dzieci, aby przyjęły transpłciowość, jest po prostu złe”.

Chase Strangio – działacz i prawnik zajmujący się LGBT – twierdzi, że w Missisipi „powszechna jest dyskryminacja zmiennopłciowców”. „Niestety, w Missisipi panuje już powszechna dyskryminacja młodzieży trans i ci ​​ludzie są już wypierani ze sportu” – powiedział Strangio agencji AP. – „Oświadczenie gubernatora Reevesa dowodzi, że ​​w ogóle nie chodzi o sport, chodzi o atakowanie transseksualnej młodzieży i powstrzymywanie dzieci przed transseksualistami. To niebezpieczny pomysł o śmiertelnych konsekwencjach”.

W obronie kobiet wystąpili nie tylko republikańscy członkowie stanowego Senatu Missisipi, ale też wielu Demokratów. Należy się spodziewać, że stanowe prawo zostanie zaskarżone przez obrońców ideologii LGBT, którym nie przeszkadza to, że rywalizacja w kobiecym sporcie może stracić jakikolwiek sens jeśli konkurować trzeba będzie z mężczyznami.