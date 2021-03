Jak nie paść ofiarą metody „na obrońcę zwierząt”? Powstała strona ujawniająca prawdę o eko-biznesie

W sieci pojawiła się strona sprawdzich.pl, która demaskuje działania tzw. ekologów. Może być to źródło przydatnej wiedzy dla rolników, którzy są nachodzeni przez zielonych.

W sieci, na stronie sprawdzich.pl/, pojawił się zbiór usystematyzowanej wiedzy na temat działań tzw. ekologów.

W publikacji zawarto np. 10 punktów dotyczących tego, jak powinien zachować się rolnik, gdy najdą go tzw. „zieloni”. Z tekstu dowiadujemy się, że aktywiści nie mają prawa robić zdjęć zwierzętom, maszynom czy dzieciom rolnika.

Autorzy opisują takie działania eko-aktywistów jak: przebieranie się w stroje przypominające mundury (by rolnicy wpuszczali ich na swojej posesje mimo, że nie mają takiego obowiązku), odwoływanie się do emocji zamiast do logiki, podsuwanie gospodarzom do podpisywania dokumentów, które okazuje się zrzeczeniem prawa do zwierząt etc.

Z publikacji dowiadujemy się, że zieloni mają swoich znajomych weterynarzy, do których zabierają zwierzęta rolników, że tak wybierają godziny najść, by zwierzęta wyglądały w tym czasie gorzej (choćby z powodu wieczornej pory, bycia tuż przed karmieniem, bo właściciel dopiero wrócił z pracy etc.).

Opisane są także działania eko-aktywistów przed sądami – argumenty, których używają, mechanizmy, które stosują itd.

Publikacja ta na pewno może przyczynić się do zwiększenia świadomości wśród rolników i zapobiec wielu patologicznym sytuacjom.