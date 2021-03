Konfederacja w obronie Polaków na Białorusi. Winnicki zaapelował w Sejmie o twarde i zdecydowane stanowisko [VIDEO]

Robert Winnicki i Krystian Kamiński zorganizowali we wtorek konferencję prasową poświęconą represjom wobec Polaków na Białorusi. Posłowie Konfederacji wezwali rząd do zdecydowanego działania wobec Mińska w tej sprawie i przygotowali specjalną ustawę.

– Po raz kolejny władze w Mińsku uderzają w naszych rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich, za to, że chcą być Polakami, kontynuować swoją tradycję, dlatego, że chcą uczyć w języku ojczystym – zaczął Winnicki.

– Na Białorusi jest najtrudniejsze sytuacja na całych Kresach Wschodnich. Setki tysięcy Polaków i drugie tyle osób polskiego pochodzenia i tylko dwie szkoły publiczne uczące w j. polskim – zaznaczył i dodał, że dla porównania na sąsiedniej Litwie przy dwukrotnie mniejszej Polonii jest ok. 70 szkół.

Winnicki odniósł się do represji wobec członków Forum Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego, które powołało szkołę społeczną. Tam wieczorem, w weekendy po pracy nauczyciele uczą w języku ojczystym polskiej kultury, historii. – I właśnie za to są dzisiaj prześladowani. Za to pani Anna Paliszewa i inne osoby z tej organizacji zostali zatrzymani,poddawani są brutalnemu śledztwu, represjom i najściom – mówił poseł.

– W tej sytuacji są zaniechania i błędy wobec państwa białoruskiego ze strony kolejnych rządów polskich. Mniejszość polska przez 30 lat nie była stawiana jako absolutny priorytet jeśli chodzi o relację Warszawa – Mińsk – stwierdził.

– To nie oznacza, że mamy zgadzać się na jakiekolwiek formy represji wobec Polaków mieszkających na swojej ziemi ojczystej. Wobec Polaków chcących kontynuować swoją tożsamość narodową – podkreślił.

Winnicki zaapelował też w Sejmie o zajęcie twardego, kategorycznego stanowiska i przyjęcia ustawy w tej sprawie. – Będziemy rozmawiać również o krokach politycznych i konkretnych działaniach na Forum Komisji Łączności z Polakami za Granicą – dodał.

Dodał, że „wszystkie siły polityczne zgłosiły swój pozytywny wstępny stosunek” do projektu tej uchwały i zaapelował, aby dokument został przyjęty jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu.

Projekt „uchwały Sejmu RP ws. prześladowania Polaków na Białorusi” odczytał podczas konferencji prasowej poseł Kamiński.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec represji, jakie dotknęły w ostatnich dniach Polaków zamieszkujących Republikę Białoruś.Żądamy zaprzestania brutalnych szykan wobec forum polskich inicjatyw lokalnych Grześka i obwodu Brzeskiego. Wzywamy władze Białorusi do uwolnienia prezes Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego organizacji Anny Paniszewej, współzałożyciela Aleksandra Nawodniczego oraz pozostałych zatrzymanych osób. Żądamy zaprzestania brutalnych przesłuchań, najść i innych form represji” – brzmi treść projektu.

W dalszej części napisano: „Apelujemy również do mediów państwowych w Białorusi o natychmiastowe przerwanie kampanii szkalowania II Rzeczypospolitej, Armii Krajowej, Żołnierzy Wyklętych i pożegnania do nienawiści wobec Polski i polskości. Działanie takie oddala perspektywę budowy dobrosąsiedzkich relacji”.

W projekcie uchwały, Sejm wyraża także „solidarność z działaczami forum polskich inicjatyw lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego”. Dziękujemy za dotychczasową pracę na rzecz pielęgnowania polskiej tożsamości narodowej, utrzymania polskiego języka i kultury na Polesiu, co stało się powodem obecnych represji” – napisano.

Ponadto, „Sejm RP wzywa władze Republiki Białoruś do poszanowania praw kulturowych, oświatowych i językowych Polaków mieszkających w tym kraju”. „Kontynuowanie obecnej polityki przez władze w Mińsku oznaczać będzie dążenie do konfrontacji i pogłębienia izolacji Białorusi na arenie międzynarodowej” – podsumował Kamiński prezentując dokument.

Winnicki zapowiedział, że posłowie Konfederacji będą też rozmawiać „o krokach politycznych i konkretnych działaniach” podczas wtorkowych obrad Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Źródła: NCzas.com, PAP