Kumpel Pershinga z mafii pruszkowskiej zatrzymany w Warszawie

Łowcy cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali dwóch przestępców poszukiwanych listami gończymi. Jednym z nich jest „Kręcony”, związany ze „starym Pruszkowem”. Mężczyzna został ujęty w Warszawie, na Mokotowie – przekazało PAP we wtorek CBŚP.

Krzysztof O. ps. Kręcony poszukiwany był listem gończym od początku marca. Wówczas Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił wszystkie prokuratorskie zażalenia na wcześniejsze postanowienia sądu rejonowego o odmowie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych z grupy pruszkowskiej: Leszka D. ps. Wańka, Janusza P. ps. Parasol, Andrzeja Z. ps. Słowik i Krzysztofa O. – informowała Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

„+Kręcony+ zaczął ukrywać się przed organami ścigania. Za mężczyzną został wystawiony list gończy i w tym momencie do akcji wkroczyli policjanci CBŚP z grupy tzw. łowców cieni. Funkcjonariusze najpierw ustalili jego miejsce pobytu, a następnie zatrzymali go na warszawskim Mokotowie. Po wykonaniu niezbędnych czynności, mężczyzna został osadzony w areszcie tymczasowym” – przekazał PAP we wtorek mł. asp. Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji.

„Kręcony”, „Słowik”, „Wańka” i inne osoby powiązane ze „starym Pruszkowem” są podejrzani w śledztwie szczecińskiej prokuratury regionalnej o m.in. kierowanie gróźb pozbawienia życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu celem doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wywieranie bezprawnego wpływu na świadka oraz udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych.

Mł. asp. Żukiewicz poinformował również, że łowcy cieni w minionym tygodniu pomogli zatrzymać mężczyznę poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Miejsce pobytu Tomasza R. funkcjonariusze ustalili we współpracy z oficerem łącznikowym Federalnego Urzędu Kryminalnego przy Ambasadzie Niemiec w Warszawie, policjantami Biura Kryminalnego i Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz oficerem łącznikowym CBŚP przy Europolu.

„Na bazie wspólnych ustaleń i wymiany informacji niemieckie służby zatrzymały w Dortmundzie Tomasza R. Był on ścigany na podstawie ENA oraz listu gończego, w związku ze śledztwem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze narkotykowym” – podało biuro śledcze.

Tomasz R. poszukiwany był przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Zdaniem śledczych, należał on do zorganizowanej grupy przestępczej, która przemyciła 3 tony kokainy z Ekwadoru do Hamburga, a następnie do Gdyni. Narkotyki ukryto w 15 spośród 129 beczek, w których przewożona była zamrożona pulpa ananasowa.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że aktualnie trwa procedura sprowadzenia podejrzanego do Polski.(PAP)