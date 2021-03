Lara Gessler oszukała wszystkich. Posługuje się nieprawdziwym imieniem

Lara Gessler to zaraz za swoją mamą, jedna z najpopularnieszych polskich restauratorek. Dziewczyna świetnie odnajduje się nie tylko w kuchni, lecz także w show biznesie. Teraz jednak wyszło na jaw pewne kłamstwo.

Lara Gessler, córka Magdy, od lat jest aktywna w mediach. Kobieta doskonale odnajduje się w swojej „ugotowanej” rodzinie i również zajmuje się kulinariami.

Nie ma jednak co kryć, że jak na mamę i sławnego brata ciotecznego przystało, i Lara świetnie odnajduje się w relacjach z mediami. Śmiało można powiedzieć, że od pewnego czasu nosi również miano typowej celebrytki.

Jak się okazuje, kobieta skrywa przed swoimi fanami jednak pewną tajemnicę… tak naprawdę nie nazywa się tak oryginalnie jak zwykła się przedstawiać. Lara to drugie imię jakie postanowili nadać jej rodzice – pierwszym jest bowiem Aleksandra.

Sama zainteresowana jednak nigdy nie odniosła się do tego dlaczego postanowiła posługiwać się drugim imieniem. Być może wynika to z zamiłowania do oryginalnych imion? W końcu jej niespełna półroczna córeczka nazywa się Nena.