Michalkiewicz: budujemy nową Polskę, budujemy nowy świat, no i będzie NOWY ŁAD!

Tomasz Sommer w najnowszym odcinku swojego programu rozmawiał ze Stanisławem Michalkiewiczem. Publicyści odnieśli się do ostatnich wydarzeń w Polsce. Było m.in. o pandemii, Obajtku i „nowym ładzie”.

Michalkiewicz odniósł się m.in. do zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który sugerował, że przygodę z polityką zakończy w 2027 roku, ale zmienił ponoć plany i przyspieszy wszystko o cztery lata.

– No to dużo czasu nie zostało, musi się to rozstrzygnąć. Kto będzie następcą naczelnika państwa i kto będzie wyznaczał tu premierów i prezesów Orlenów itd. – mówił publicysta.

Odniósł się też do standardów w świecie mediów przez pryzmat gazet z Czerskiej.

– Nie mieli regulaminu i nie mają zdaje się do teraz, ta cała rada etyki mediów. Z resztą kto tam wchodzi do tej rady… – mówił i zaznaczył, że „Gazeta Wyborcza” chlubnie kontynuuje tradycję „Trybuny Ludu”.

Tomasz Sommer przytoczył przykład kobiety, która zmaga się z nowotworem, ale przez pandemię jej terapia nie przebiega zgodnie z założonymi standardami. – Wszyscy umrzemy, oby tylko nie na COVID – skwitował Michalkiewicz.

Było to o nowym i jakże szumnym programie PiS.

– Epidemia zacznie się kończyć i przystąpimy do tworzenia „nowego ładu”. – Wszystko się powtarza, ja pamiętam z dzieciństwa, że wtedy też tak był: „budujemy nową Polskę, budujemy nowy świat, w którym wszystko będzie lepsze, w którym nowy będzie ład” – jasno wskazując jak wiele wspólnego z poprzednim systemem mają obecne rządy PiS.