Morawiecki leci do Macrona. O czym będą rozmawiać?

Premier Mateusz Morawiecki udaje się w środę z wizytą do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Wśród tematów rozmów – jak poinformował rzecznik rządu Piotr Müller – znajdą się m.in. Plan Odbudowy, polityka klimatyczna, szczyt UE i sytuacja na Białorusi.

Szef polskiego rządu w stolicy Francji spotka się także z przedstawicielami największego francuskiego związku pracodawców oraz złoży również kwiaty pod płytą „Solidarności”, upamiętniającą masowe demonstracje Polaków i Francuzów w grudniu 1981 r. na znak sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz poparcia dla związku Solidarność.

„W agendzie rozmów szefa polskiego rządu z prezydentem Emmanuelem Macronem znajdą się kwestie dwustronne, w tym perspektywy rozwoju polsko-francuskiej współpracy gospodarczej. Spotkanie będzie też okazją do rozmów o sprawach unijnych, między innymi w kontekście przygotowań do zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej” – poinformował we wtorkowym komunikacie rzecznik rządu Piotr Müller

„Liderzy omówią także możliwości wzmocnienia współpracy trójstronnej z udziałem Polski, Francji i Niemiec w ramach tzw. Trójkąta Weimarskiego. W 2021 r. przypada 30-lecie zainicjowania współpracy w tym gronie” – dodał.

Müller wśród tematów rozmów premiera z prezydentem Francji wymienił także wdrażanie Planu Odbudowy, politykę klimatyczną i transformację energetyczną oraz kwestie związane z bezpieczeństwem i obronnością.

„Polska popiera terminowe rozpoczęcie wdrażania programów finansowanych za pośrednictwem europejskiego instrumentu odbudowy gospodarczej o wartości 750 mld euro, który ma pomóc naprawić szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa” – podkreślił rzecznik rządu.

„W zakresie unijnej polityki klimatycznej unijni przywódcy osiągnęli porozumienie w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych uwzględniające polskie postulaty. Porozumienie tworzy warunki dla sprawiedliwej transformacji polskiej energetyki, trwają jednak prace nad szczegółowymi rozwiązaniami prawnymi” – dodał.

Rzecznik rządu we wtorkowym komunikacie zapowiadającym rozmowy w Paryżu zaznaczył, że Polska wskazuje na znaczenie utrzymania konkurencyjności państw UE, sprawiedliwego podziału wysiłków i kosztów transformacji energetycznej oraz unikania dodatkowych obciążeń dla najuboższych grup społecznych.

„W zakresie bezpieczeństwa i obronności, w obliczu rosnącej niestabilności na świecie, Polska podkreśla szczególną rolę oraz komplementarność działań unijnych z NATO. Kwestie bezpieczeństwa i obrony powinny stanowić główny filar współpracy z nową administracją w USA” – czytamy w komunikacie Müllera.

Kolejnym tematem rozmowy – jak poinformował rzecznik rządu – będzie agenda najbliższego szczytu Rady Europejskiej, który zaplanowany jest na 25 i 26 marca, w tym walka z pandemią, polityka gospodarcza, jednolity rynek i relacje zewnętrzne UE.

„Podczas szczytu RE przywódcy państw UE podsumują sytuację epidemiologiczną i dotyczącą szczepień oraz omówią bieżące działania koordynacyjne. W zakresie spraw gospodarczych, liderzy skupią się na kluczowych priorytetach, w tym celach w zakresie cyfryzacji do 2030 r. oraz możliwościach opodatkowania sektora cyfrowego. Rada zatwierdzi także zalecenia dla państw członkowskich w sprawach polityki gospodarczej w strefie euro. W zakresie spraw zagranicznych, liderzy omówią sytuację we wschodniej części Morza Śródziemnego, w szczególności w kontekście relacji UE-Turcja. Przywódcy przeprowadzą debatę na temat stosunków UE-Rosja” – podkreślił w komunikacie Müller.

Macron i Morawiecki mają również rozmawiać o sytuacji na Białorusi i trwających tam powyborczych protestach.

„Polska konsekwentnie wskazuje na potrzebę publikacji przez Komisję Europejską planu gospodarczego dla demokratycznej Białorusi. Idea przygotowania kompleksowego planu wsparcia transformacji systemowej Białorusi została zgłoszona przez Polskę z poparciem państw Grupy Wyszehradzkiej” – zaznaczył w komunikacie Müller.

Rzecznik rządu przypomniał, że w związku ze skalą represji wobec społeczeństwa białoruskiego, dziennikarzy i obrońców praw człowieka, Polska w lutym zwróciła się do KE o przedstawienie planu dla Białorusi, aby można go było zatwierdzić na najbliższym szczycie UE.

Rzecznik rządu poinformował, że podczas wizyty w Paryżu szef polskiego rządu spotka się także z przedstawicielami największego francuskiego związku pracodawców, a w spotkaniu będą uczestniczyć firmy zainteresowane inwestycjami w Polsce, między innymi w sektorze energii, infrastruktury oraz informatyki.

Do ostatniego spotkania bilateralnego Morawieckiego i Macrona doszło w lutym ubiegłego roku, kiedy to prezydent Francji przebywał z wizytą w Warszawie.

Wizytę szefa rządu w Paryżu poprzedziły rozmowy wicepremiera, szefa MRPiT Jarosła Gowina, który w stolicy Francji w ubiegłym tygodniu spotkał się m.in. z francuskim ministrem gospodarki i finansów Bruno Le Maire’em, przewodniczącym Senatu Francji Gerardem Larcherem oraz z sekretarzem generalnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Angelem Gurrią.

Rozmowy szefa MRPiT dotyczyły m.in. współpracy gospodarczej, w tym w obszarze energetyki i inwestycji w pociągi wodorowe w Polsce oraz wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Gowin poinformował w rozmowie z PAP, że poruszył również kwestię wyrażanego przez polski rząd oczekiwania respektowania zasad jednolitego rynku UE przez stronę francuską.

