Obajtek: Mamy prawo mieć swoje kanały informacyjne, mamy prawo kupować media

Daniel Obajtek, prezes Orlenu, był gościem w Polskim Radiu 24. Budzący ostatnimi czasy spore kontrowersje zarządca państwowej spółki bronił nacjonalizacji mediów, którą PiS mylnie nazywa „polonizacją”.

– Mamy prawo kupować, jesteśmy spółką, która inwestuje. Nie tylko będziemy przejmować w tym roku Lotos, ale i pracujemy nad przejęciem PGNiG. Tak naprawdę zwiększymy pulę naszych klientów około 18 milionów. Więc mamy prawo mieć swoje kanały informacyjne, mamy prawo kupować media, zwłaszcza że zbudowaliśmy dom mediowy – stwierdził Daniel Obajtek w rozmowie z Dorotą Kanią w PR24.

Pisowscy politycy mylnie nazywają przejęcie mediów przez Orlen „polonizacją”. To nie jest żadna polonizacja, ponieważ media te nie trafią do polskich firm, tylko będą w rękach państwa (pośrednio przez Orlen). Tak więc, jest to nacjonalizacja – zjawisko, które jest często spotykane w państwach zarządzanych przez partie socjalistyczne (jak np. Wenezuela).

Jeśli kogoś cieszy to, że zamiast propagandy proniemieckiej będzie miał propagandę propisowską, to jego sprawa. Wolnościowcy jednak dostrzegają różnice interesem państwa (lewiatana), a interesem obywateli i nie ma dla nich różnicy, która z nieprzychylnych im sił ma w garści media – wielokrotnie tłumaczył to np. Janusz Korwin-Mikke.

Zakup Polska Press przez Orlen. Media regionalne będą teraz sławić PiS?

Sprawa zakupu Polski Press przez Orlen jest kontrowersyjna z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, Polska Press notowała w ostatnim czasie potężne spadki.

„W ub.r. grupa kapitałowa Polska Press zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 6,5 proc. do 398,44 mln zł oraz zysku netto z 9,64 do 8,59 mln zł. Wpływy ze sprzedaży gazet zmalały o 8,9 proc., z reklam – o 4,9 proc., a liczba pracowników – o 107 do 2 126” – wynika z analizy portalu Wirtualnemedia.pl sprzed dwóch miesięcy.

Istnieje więc obawa, że rządowa spółka, za pieniądze Polaków, zainwestowała w „trupa”.

Druga kontrowersyjna kwestia to fakt, że rządowa spółka, a przez nią również rząd, będzie miała wpływ na treści publikowane w prasie regionalnej. Jeśli od teraz treści udostępniane przez Polska Press będą przypominały paski z TVP, to będzie to oznaczać jeszcze większy wpływ rządu na kształtowanie opinii publicznej.

Prasa wydawana przez Polska Press to:

Dzienniki:

Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Głos Wielkopolski, Gazeta Wrocławska, Polska Metropolia Warszawska Express Bydgoski, Nowości Dziennik Toruński Express Ilustrowany, Kurier Lubelski, Gazeta Pomorska, Gazeta Lubuska, Dziennik Polski, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Nowa Trybuna Opolska, Echo Dnia, Gazeta codzienna Nowiny, Głos Dziennik Pomorza (Głos Szczeciński, Głos Koszaliński, Głos Pomorza)

Regionalne dodatki telewizyjne:

Tele Magazyn, Super Tele, TV Pilot, Tele Program tygodniki ogłoszeniowe: Moto Express, Autogiełda Wielkopolska, „Jarmark”, Motojarmark

Bezpłatna gazeta miejska:

Nasze Miasto ukazujący się dwa razy w tygodniu w kilkunastu miastach Polski

oraz około 150 tygodników lokalnych.

W skład grupy Polska Press wchodzą także media internetowe.

Spółka jest właścicielem m.in.:

serwisu motoryzacyjnego Motofakty.pl, miejskiego portalu informacyjnego naszemiasto.pl, portalu strefabiznesu.pl, portalu stronakobiet.pl, portalu strefaagro.pl, programu telewizyjnego telemagazyn.pl, serwisów sportowych gol24.pl oraz sportowy24.pl Jest współwłaścicielem m.in.:

grupy e-budownictwo.pl,

agregatora informacji o wydarzeniach Coigdzie.pl,

platformy e-learningowej Langloo,com,

Na te wszystkie media PiS będzie miał teraz pośrednio wpływ.

