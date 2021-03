W Belgii kłócą się o rasizm starego przeboju „Gorące kakao”

Nieżyjąca już piosenkarka Annie Cordy została oskarżona o rasizm za jej piosenkę „Chaud cacao”. Na fali Black Lives Matter „postępowi” krytycy doszli do wniosku, że jej stary przebój „generuje niepokojące stereotypy dotyczące Afryki”.

Aktorka i piosenkarka Annie Cordy zmarła we wrześniu 2020 roku w wieku 92 lat. Jej utwory pozostały, a niemal kultowa piosenka dyskotekowa „Chaud cacao” jest nadal odtwarzana. Zapewne już niedługo…

Została oskarżona bowiem o „konotacje rasistowskie”, ponieważ ma powielać „stereotypy o Afryce”, o czym donosi belgijski „Le Soir” w wydaniu z 15 marca. To ciąg dalszy oduraczającego ludzi „dekolonialnego antyrasizmu”, który powstał na fali BLM.

Owa gorączka zaczęła się od Brukseli od propozycji zmiany nazwy tunelu Leopolda II na tunel Annie Cordy. Leopold jako dawny „właściciel” Konga nie ma dobrej prasy. Propozycję patronatu nad tunelem piosenkarki poparło w głosowaniu 22% jego uczestników i wyprzedziła ona inne zgłoszone postacie.

Jednak na platformie RTL-TVI zaczęła się debata na ten temat i w tym kontekście przypomniano jej przebój o „gorącym kakao”, który uznano za zbiór „stereotypów o Afryce”.

Mireille-Tsheusi Robert przewodnicząca BAMKO, czyli feministycznego centrum refleksji i działań na rzecz anty-czarnego rasizmu, uznała „ducha piosenki” za „kontrowersyjny”.

Feministka i architekt Apolline Vranken, początkowo z zadowoleniem przyjęła „feminizację” nazwy tunelu. Szybko uznała jednak, że „​​Annie Cordy nie jest optymalnym wyborem” i trzeba szukać innych „postaci brukselskiego dziedzictwa i feminizmu”.

Problemu nie rozumie Michèle Lebon, siostrzenica Annie Cordy. „Znam tę piosenkę na pamięć i wciąż szukam tego, co mogłoby by być w niej rasistowskie?” – pyta retorycznie. Zdania są więc podzielone, bo nawet LICRA (Międzynarodowa Liga Przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi) broniła zmarłej piosenkarki o oceniła, że atak na nią to „szaleństwo”.

Współcześnie można podpaść jednak za wszystko. W innym kraju oberwałoby się nawet naszej Majce Jeżowskiej. Przypomnijmy, że ośmielała się swojego czasu wyśpiewać, że „hulali po polu i pili kakao”… Konotacje więc by się znalazły.