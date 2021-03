Zapendowska ostro o Brzozowskim. „Kiepski wybór”!

Od kilkunastu dni z afisza nie schodzi informacja o tym, że to Rafał Brzozowski ma reprezentować Polskę na Eurowizji. Caryca polskiej branży muzycznej, Elżbieta Zapendowska postanowiła właśnie wypowiedzieć się w tej sprawie.

„Muzyka, którą tworzy Rafał Brzozowski, to po prostu nie jest dobra muzyka. On wygląda na sympatycznego chłopaka, ale nie każdy sympatyczny chłopak powinien śpiewać. Przyznam szczerze, że mało mnie obchodzi jego kariera, ale uważam, że to naprawdę kiepski wybór” – powiedziała w rozmowie z „Faktem” Elżbieta Zapendowska.

Rafał Brzozowski będzie reprezentował Polskę ze świadomością, iż nie jest wybrankiem narodu, a raczej prezesa swojej stacji matki, czyli TVP. Dotychczas reprezentanci byli bowiem nominowani do tego prestiżowego konkursu drogą głosowania.

Jak widać i w tym przypadku prezes Kurski omija konwenanse. Jedyne co pozostaje, to czekać na dalszy ciąg wydarzeń i występ Rafała Brzozowskiego.

Miejmy nadzieję, że jak go określiła Zapendowska „sympatyczny chłopak” uniesie to wyróżnienie i nie zawiedzie polskiej sceny muzycznej, a także Prezesa.