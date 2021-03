Ciężarna Agnieszka Włodarczyk ma koronawirusa. „Latali na drugi koniec świata, a zarazili się w Polsce”

Agnieszka Włodarczyk w ostatnich miesiącach dość często podróżowała. Jak większość aktorów i celebrytów nie stwarzała wrażenia, by pandemia mogła stanąć na drodze do spełniania podróżniczych marzeń.

Ciężarna Agnieszka Włodarczyk ma koronawirusa. Dla kobiety w ciąży z pewnością jest to dodatkowy stres. Co prawda sama aktorka chyba na razie nie wpada w panikę. Na swoim Instagramie umieściła dość prześmiewczy wpis z samej siebie:

„Latali na drugi koniec świata, a zarazili się w Polsce” – czytamy pod zdjęciem.

Obserwując profil Włodarczyk faktycznie sporo tam egzotycznych kadrów. Trudno aż uwierzyć, że mając tak luźne podejście do pandemii i podróżując w jej czasie po świecie, aktorka zaraziła się akurat w swym rodzimym kraju.

W obecnej sytuacji należy życzyć jej tylko zdrowia. Nikt nie wie tak do końca jaki wpływ na rozwój dziecka w przyszłości będzie miało to zakażenie. Covid to niepoznana jeszcze dogłębnie choroba, która za kilka lat może jeszcze zaskoczyć tych, którzy ją przeszli.