Kolejny atak na przedsiębiorców! Zapłacą ZUS nawet przy zawieszeniu działalności

Tak wrogiej wobec przedsiębiorców władzy Polacy jeszcze nie widzieli. Okazuje się, że rząd PiS szykuje się do zmiany w przepisach, które zmusi do płacenia ZUS nawet przy zawieszeniu działalności.

Przepisy dot. ZUS mają ulec zmianie. Przedsiębiorcy będą zmuszenie do opłacania składek na ubezpieczenia nawet, gdy działalność jest zawieszona.

Sprawę ujawniła i opisała kancelaria HRLex. Wynika to z zapisów odnalezionych w projkecie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 stycznia 2021 r.

Prawnicy HRLex wskazują, że projekt ustawy zakłada wielką zmianę zasad opłacania składek ZUS dla wspólników sp. z o.o., spółki jawnej, spółki partnerskiej i spółki komandytowej.

Przepchnięcie tego projektu w takiej formie, jaką przygotował rząd PiS, zmusi wspólników do odprowadzania składki ZUS od dnia wpisania spółki do KRS-u do dnia jej wykreślenia. Natomiast dotychczas obowiązek ten ustawał, gdy spółka zawieszała działalność.

– Oznacza to, że wspólnicy prowadzący np. sieć klubów fitness musieliby odprowadzać składki ZUS od kwoty stanowiącej 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wskazuje portal InnPoland.pl.

„Projektowane przepisy należy ocenić bardzo negatywnie, z uwagi na okres w jakim są wprowadzane. Wiele branż aktualnie zmaga się z kolejnym lockdownem i dla wielu spółek czasowe zawieszenie działalności to jedyny ratunek. Niestety ustawodawca chce ich tego pozbawić i narazić na kolejne zadłużenia” – oceniają eksperci HRLex.

Źródło: HRLex / InnPoland