Marcin Miller to gwiazda muzyki disco polo. Niestety jego branża dość mocno ucierpiała podczas trwającej pandemii. Jednak król disco się nie poddaje i planuje nowy biznes.

Jak możemy się dowiedzieć z rozmowy z „Faktem”, Marcin Miller zamierza sam zakasać rękawy i wziąć sprawy w swoje ręce.

„Początkowo będę miał dwoje pracowników, ale będę im pomagał. Będę doglądał, będę przyjeżdżał, może coś będzie trzeba pomóc pakować, to też pomogę. Ja jestem człowiek czynu, remont też robię” – przyznał piosenkarz.

To wyjątkowo trudny czas dla artystów. Lockdown praktycznie zamroził ich branżę. Dobrze jednak, że przedsiębiorczość niektórych pomaga w rozwijaniu dodatkowych źródeł dochodu. Miller ewidentnie należy do tej właśnie grupy. W rozmowie z faktem optymistycznie opowiada o nowym pomyśle.

„Mam znajomych, którzy mają dwie największe fermy kur niosek w Polsce i dysponują dużym asortymentem jaj. Już zapowiedzieli że bardzo mi pomogą i dadzą dobrą cenę. Więc skoro jest możliwość, to dlaczego mam z tego nie skorzystać?” – czytamy.

W zaistniałej sytuacji można wokaliście tylko życzyć powodzenia i by to on „robił” jaja, a nie życie zrobiło sobie je z niego.