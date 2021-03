Pierwsza rozmowa księcia Harrego z ojcem i bratem. Jak wywiad z Oprah wpłynie na ich relacje?

Echa po głośnym wywiadzie, jakiego Meghan i Harry udzielili u Oprah Winfrey, nadal nie cichną. Oczywistym było, że rozmowa ta wywoła wiele kontrowersji, jednak nikt nie przypuszczał, że skupi oczy całego świata na tak długo.

Głos w sprawie postanowiła właśnie zabrać prezenterka telewizji CBS, Gayle King. Kobieta prywatnie jest przyjaciółką Meghan i brała nawet udział w jej słynnym baby shower.

„Dowiedziałam się, że te rozmowy nie były owocne. Ale cieszą się, że chociaż zaczęli dialog. Myślę, że wciąż martwi ich, że Pałac powtarza, iż chcą wszystko załatwić prywatnie, ale wciąż wierzy tym fałszywym historiom, które się pojawiają i ubliżają Meghan” – zaznacza prezenterka, która zadzwoniła do Sussexów aby zapytać o ich samopoczucie.

Kobieta dotarła również do informacji na temat tego, czy ktoś z rodziny królewskiej postanowił odezwać się do ciężarnej Amerykanki. Jak się jednak okazuje, tak się nie stało.

„Nikt z rodziny królewskiej nie rozmawiał jeszcze z Meghan, w tym szczególnym czasie. Myślę, że dla nich to frustrujące, widzieć dyskusję na tematy rasowe wokół rodziny królewskiej, podczas gdy przez ten cały czas wszystkim, czego chcieli, było to, by royalsi interweniowali i powiedzieli prasie, by ta powstrzymała niesprawiedliwe, niedokładne i fałszywe historie, które zdecydowanie mają podłoże rasowe” – dodała Gayle King.

Przyjaciółka Meghan pozwoliła sobie również na własną ocenę stanowiska Sussexów. Według niej, oboje bardzo chcą naprawić relacje z rodziną Harrego…

„Ciężko będzie ruszyć naprzód. Ale oni oboje tego chcą. Pragną poprawy relacji w tej rodzinie. W końcu cały czas jest to rodzina Harry’ego” – zaznaczyła.