To nas czeka NAPRAWDĘ! Paszport szczepionkowy. Komisja Europejska ma już gotowy plan

Komisja Europejska przedstawiła projekt Cyfrowego Zielonego Certyfikatu. Paszport szczepionkowy ma być przepustką do swobodnego przemieszczania się w granicach Unii Europejskiej.

Unia Europejska idzie za ciosem. Paszport szczepionkowy staje się rzeczywistością.

Paszport oficjalnie nazywać się będzie Cyfrowym Zielonym Certyfikatem. Ów paszport / certyfikat ma pozwolić na swobodne przemieszczanie się w Unii Europejskiej osobom zaszczepionym na COVID-19.

Jak poinformowała KE, Cyfrowy Zielony Certyfikat będzie dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko Covid-19, uzyskała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa lub wyzdrowiała po Covid-19.

Paszport dostępny bezpłatnie w formie cyfrowej lub papierowej, będzie zawierał kod QR, gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność certyfikatu.

We are proposing to create a Digital Green Certificate to facilitate safe free movement inside the EU during the pandemic. The certificate will:

✅ Be accessible and secure for all EU citizens

✅ Be non-discriminatory

✅ Contain only essential information

Ponadto Komisja Europejska ma stworzyć specjalny portal, który zapewni weryfikację wszystkich certyfikatów w całej Unii Europejskiej i będzie wspierać państwa członkowskie w technicznym wdrażaniu certyfikatów.

A digital green certificate is a proof that a person:

has been vaccinated against COVID-19,

recovered from COVID-19,

or received a negative test result. It will be available free of charge as an electronic or paper version and will include a QR code to ensure authenticity.

Cyfrowy Zielony Certyfikat ma być ważny we wszystkich państwach członkowskich UE i będzie otwarty dla Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

All people should benefit from a digital green certificate when traveling in the EU, whether they are vaccinated or not. EU countries are responsible for deciding which rights apply to travellers, but will have to apply those rights to all who hold Digital Green Certificates.

Ma być wydawany obywatelom UE i członkom ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa. Powinien być również wydawany obywatelom krajów spoza UE, którzy mieszkają w UE, oraz odwiedzającym, którzy mają prawo podróżować do innych państw członkowskich.

The Digital Green Certificate will include only essential information and secure personal data. This system is a temporary measure. It will be suspended once the @WHO declares the end of the #COVID19 pandemic.

Propozycja KE będzie musiała zostać przyjęta przez Radę i europarlament. KE liczy na szybką ścieżkę legislacyjną.

Źródło: PAP