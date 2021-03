Michalkiewicz przypomniał, że każdy „nowy ład” kończył się masakrą. „Teraz mamy do czynienia z kolejnym podejściem” [VIDEO]

Stanisław Michalkiewicz na antenie PCh24 TV skomentował zapowiadany przez Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego „nowy ład”. Publicysta przypomniał, że w minionym stuleciu dokonywano już prób wcielenia w życie podobnych idei. Wszystkie kończyły się masakrami.

– W 1956 roku budowa „nowego ładu” skończyła się masakrą w Poznaniu. Potem trochę towarzysz „Wiesław” przybastował i nastąpił okres małej stabilizacji, która również była jakimś „nowym ładem” zakończonym masakrą na Wybrzeżu w 1970 roku. Później, pod przewodnictwem Edwarda Gierka, budowaliśmy II Polskę, co skończyło się kompletnym załamaniem w roku 1980, a potem trzeba było wprowadzić stan wojenny, bo inaczej nie dałoby się tego opanować. Teraz mamy do czynienia z kolejnym podejściem – ocenił Stanisław Michalkiewicz.

Publicysta wyraził jednak nadzieję, że „Nowy Polski Ład” rządu warszawskiego to tylko „zadyma propagandowa”. – Za 2 lata są wybory parlamentarne. Prawo i Sprawiedliwość musi je wygrać, bo jak je przegra, to będzie wtedy niedobrze i niebezpiecznie dla działaczy tego ugrupowania i dlatego zrobi wszystko, żeby odnieść sukces – podkreślił.

W ocenie Stanisława Michalkiewicza rząd Morawieckiego nie zdoła zrealizować „ambitnego planu” – czyli „Nowego Polskiego Ładu”. – Naczelnik Państwa powiedział, że „Nowy Ład” będzie budowany dzięki subwencjom z UE. No dobrze: mamy 700 miliardów złotych na bieżącą 7 latkę, czyli 100 mld na rok. Od tego trzeba odjąć 30 mld, bo tyle wynosi Polska roczna składka do budżetu UE. Co najmniej 10 mld zł wyniesie roczny koszt utrzymania aparatu biurokratycznego, który tylko dlatego jest utrzymywany, że rozdziela subwencje. Zostaje więc 60 miliardów złotych. Jest to 1/8 wydatków budżetowych. Jeśli ktoś mówi, że za taką kwotę wybuduje nową Polskę, to ja mówiąc najdelikatniej, nie wierzę mu – skwitował.

Źródło: PCh24.pl