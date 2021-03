Duda zaszczepiłby się ponoć nawet AstraZeneką, a paszporty szczepionkowe są rozważane

Podczas kampanii prezydenckiej prezydent dał się poznać, jako osoba niechętna szczepieniom . Teraz to się jednak zmieniło i według otoczenia prezydenta, Andrzej Duda jest nawet gotów zaszczepić się kontrowersyjną szczepionką Astry Zeneki.

Prezydencki rzecznik Błażej Spychalski powiedział w czwartek, że prezydent Andrzej Duda zaszczepiłby się szczepionką Astry Zeneki, on sam – również, jeśli tylko przyjdzie na to czas. Każdą dopuszczoną przez odpowiednie organy szczepionką, nie rozróżniając tego, czy innego producenta – dodał.

Tymczasem jeszcze jakiś czas temu Duda o szczepionkach wypowiadał się w takim tonie:

– Natomiast jeżeli chodzi o szczepionkę. Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem państwu otwarcie, ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i później jako dorastający chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę szczepić i uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe – mówił prezydent.

Teraz Andrzej Duda zmienił ton ws. szczepionek.

Prezydent zaszczepiłby się nawet Astra Zeneką?!

Spychalski pytany w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia, czy zaszczepiłby się preparatem firmy Astra Zeneca i czy zrobiłby to prezydent Andrzej Duda odparł:

– Zaszczepiłbym się każdą szczepionką, jeśli tylko przyjdzie na to czas. Każdą dopuszczoną przez odpowiednie organy, i unijne, i polskie, nie rozróżniając, czy to będzie ten, czy inny producent.

Dopytywany, czy szczepionką Astry Zeneki zaszczepiłby się również prezydent, Spychalski podkreślił:

– Jasne. Pan prezydent wielokrotnie deklarował, że – jak przyjdzie jego kolej – to się zaszczepi.

– Tak jak wspominałem, jeśli szczepionka jest dopuszczona przez odpowiednie instytucje unijne, jeśli jest dopuszczona przez odpowiednie instytucje tu, w Polsce, to naprawdę apelujemy o to, by się szczepić, to są bezpieczne szczepionki – powiedział prezydencki rzecznik.

W czwartek zbierze się Komitet ds. Bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Leków (EMA), aby wydać zalecenia w sprawie szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Astra Zeneca w kontekście stanów zakrzepowo-zatorowych, jakie ten preparat miałby prowokować. W ostatnich dniach kilka krajów UE zawiesiło szczepienia preparatem brytyjsko-szwedzkiej firmy Astra Zeneca w związku z obawami, że może ona powodować zakrzepy krwi. Informacje o przypadkach zakrzepicy docierały do Europejskiej Agencji Leków i postanowiła ona zbadać sprawę.

Paszporty szczepionkowe w Polsce?

Spychalski pytany był również, czy prezydent opowiada się za wprowadzeniem tzw. paszportów szczepionkowych oraz czy można je wprowadzać, gdy ludzie nie mają na razie równego dostępu do szczepionek. – Ta kwestia jest dyskutowana w odpowiednich ciałach, gremiach, nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie – zaznaczył.

– Ja przypominam, że jest coś takiego jak książeczka sanepidu. Do niektórych krajów, jeśli chcemy się wybrać, to musimy mieć odpowiednią książeczkę sanepidu ze szczepieniami, więc to nie jest rzecz nowa, (…) to już funkcjonuje – dodał.

Spychalski pytany był również o ogłoszone w środę przez ministra zdrowia decyzje o wprowadzeniu od najbliższej soboty do 9 kwietnia rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całym kraju.

Prezydencki rzecznik podkreślił, że – jeśli chodzi o decyzje rządu – prezydent jest w „stałym, bieżącym kontakcie” z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Zapowiedział też, że niedługo zbierze się Rada ds. Ochrony Zdrowia powołana przez prezydenta.

Źródło: PAP, NCzas