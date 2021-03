„Genitalno-niewolnicze show” w polskojęzycznej stacji. „Drugi człowiek zostaje zredukowany do towaru”

Należący do Kino Polska S.A. kanał ZOOM TV planuje emisję polskiej wersji brytyjskiego show „Naked Attraction”. W polskojęzycznej telewizji miałoby ono nazywać się „Magia Nagości”. Przeciwko temu programowi protestuje m.in. znana z prorodzinnych kampanii Fundacja Mamy i Taty, nazywając go „genitalno-niewolniczym show”.

Bohaterowie programu wybierają sobie partnerów na randkę spośród kilku osób umieszczonych w oddzielnych kabinach. Kryterium doboru stanowią wyłącznie cechy fizyczne – ciała potencjalnych kandydatów są stopniowo odsłaniane, począwszy od części intymnych. Bohater wybierający osobę na randkę komentuje wygląd kandydatów. Zgodnie z zapowiedziami Kino Polska S.A. polskojęzyczna wersja ma pojawić się już na wiosnę.

Przeciwna emisji obscenicznego programu jest m.in. Fundacja Mamy i Taty. „Program przedstawia wizję związku opartego jedynie na atrakcyjności i cechach płciowych, a ciało sprowadza do roli zabawki. Drugi człowiek zostaje zredukowany do towaru, jak na półce w supermarkecie lub na targu niewolników. Szczególnie destrukcyjnie program wpływa na kobiety, które i tak zewsząd bombardowane są nierealistycznymi standardami urody, co przyczynia się do głębokich problemów emocjonalnych i psychicznych” – podkreśla Fundacja.

Powstała także petycja przeciwko emisji programu. „Uczestnicy Naked Attraction wybierają kandydatkę/kandydata na randkę, widząc tylko ich nagie ciała. Kandydatki/kandydaci, dobrani według deklarowanych upodobań wybierającego, stoją nago każde w oddzielnej kabinie, a w trakcie programu stopniowo odsłaniane są ich ciała. W pierwszym etapie selekcji ocenie podlegają przede wszystkim genitalia uczestników” – czytamy.

„Po każdym etapie wybierający musi kogoś odrzucić, uzasadniając swoją decyzję. Przez większość czasu wybierający pozostaje w ubraniu, pozbywa się go dopiero, by w finale stanąć twarzą w twarz z ostatnimi dwiema osobami i na podstawie całościowego wizerunku podjąć ostateczny wybór” – czytamy dalej.

W petycji wskazano, że program ten może naruszać Art. 18.4 Ustawy o Radiofonii i Telewizji oraz Art. 18.5, a także Kartę Etyki Mediów. Ponadto eksperci wskazują, że show może mieć negatywny wpływ nie tylko na młodzież, ale nawet osoby dorosłe.

Eksperci ostrzegają

„Jest to brutalne odwrócenie naturalnego sposobu poznawania drugiego człowieka, jakim jest kontakt z nim twarzą w twarz. Dodatkowo – jak gdyby chciano pogłębić to wrażenie nieludzkiego traktowania drugiej osoby – możliwość poznania głosu drugiej osoby mają uczestnicy dopiero na samym końcu” – wskazał Janusz Wardak, ekspert ds. rodziny i członek zarządu Stowarzyszenia Akademia Familijna.

Z kolei psycholog rodzinny i terapeuta, dr Sabina Zalewska, podkreśliła, że pokazanie takiego jak w owym show sposobu doboru partnera – tylko na podstawie cech intymnych – jest „zachęcaniem młodych ludzi do takiego działania, a nie o to chodzi w pierwszych kontaktach miłosnych młodego człowieka”.

„To, jakie one będą i na czym będą oparte rzutuje na cale jego życie. Młodzi ludzie generalnie mają problemy z niską samooceną, akceptacją siebie i własną tożsamością seksualną. Programy tego typu przyczyniają się tylko do większego rozchwiania młodego człowieka w tym względzie” – dodała.

Źródło: serwisrodzinny.pl