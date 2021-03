„Jedziesz do Lidla? Szkoda zdrowia”. Koronawirus w kampanii reklamowej sklepu internetowego

„Jedziesz do Lidla? Szkoda zdrowia. #zostanwdomu” – billboardy z takim hasłem pojawiły się na ulicach Warszawy. Okazuje się, że stoi za nimi sklep internetowy Deli2.pl, należący do Tower Investments – spółki notowanej na GPW.

Od ok. tygodnia na warszawskich ulicach zaczęły pojawiać się bilbordy z hasłem „Jedziesz do Lidla? Szkoda zdrowia. #zostanwdomu”.

Portal „Wirtualne Media” skontaktował się z siecią. Lidl uważa, że to czyn nieuczciwej konkurencji i prowadzi w tej sprawie „odpowiednie działania wyjaśniające” oraz zapewnia, że w czasie epidemii dba o bezpieczeństwo swoich pracowników.

Jak się okazuje, za kampanię billboardową jest Deli2.pl, sklep internetowy należący do Tower Investments, która notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Prezes spółki, Bartosz Kazimierczuk, twierdzi, że akcja nie jest wymierzona w Lidla. – „Lidl, reagując na billboardy, użył stwierdzenia, że akcja jest czynem nieuczciwej konkurencji. Proszę mi powiedzieć, co jest nieuczciwego w namawianiu ludzi do pozostania w domu, kiedy wokół szaleje pandemia? – powiedział.

Zapytany, czy firma nie obawia się pozwu ze strony sieci handlowej, odpowiedział:

– Czy się obawiamy? Liczymy na to!

Kampania reklamowa miała potrwać tydzień i obejmować również radio. Bilbordy są już jednak usuwane z ulic. Cel, o którym prezes spółki mówi wprost, czyli wypromowanie Deli2.pl, został już jednak osiągnięty.

Poza tym Kazimierczuk twierdzi, że chodziło również o to, by wywołać dyskusję „na temat bezpiecznego robienia zakupów oraz zdrowego żywienia. To jest temat trochę zaniedbany w naszych mediach”.

Źródło: „Wirtualne Media”