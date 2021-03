SLD już oficjalnie nie ma. Czarzasty połączył się z Biedroniem i wyznaje: kocham Leszka Millera

Oficjalnie nie ma już SLD. Niestety nie oznacza to przejścia postkomunistów na emeryturę. Czerwoni łączą siły z tęczowymi i od teraz będą działać pod jedną banderą.

Sprawa połączenia SLD i Wiosny sięga końca 2019 r., kiedy Konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej zdecydowała się na zmianę statutu. W połowie grudnia organy statutowe SLD i Wiosny Roberta Biedronia zdecydowały o konsolidacji obu ugrupowań. – Podjęliśmy decyzję, by stworzyć silną lewicową, otwartą i europejską partię o nazwie Nowa Lewica. To początek konsolidacji wszystkich sił lewicowych w Polsce – mówił wówczas Robert Biedroń.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał decyzję o wpisaniu do ewidencji partii politycznych zmian w statucie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Partia zmienia nazwę z SLD na „Nowa Lewica”. Sąd wpisał również do ewidencji znak graficzny „Lewica”, którym SLD, Wiosna i Lewica Razem posługiwała się w kampanii parlamentarnych. Posługuje się nim także klub parlamentarny.

Wówczas decyzja sądu nie była prawomocna, a w ostatnim czasie pojawiły się plotki, że do fuzji jednak nie dojdzie. Jak się okazuje doszło, ale nie wszystkim jest to w smak. Starzy działacze czerwonej SLD mają sentyment do starej nazwy postkomunistycznego ugrupowania.

– Myślę, że nic mi się nie stało, jak słyszałem od roku, że jestem uzurpatorem, że nie jestem szefem partii i że statut jest zły. Kocham Leszka Millera, szanuję jego dokonania, a szczególnie wejście do UE – przekonywał Włodzimierz Czarzasty, pytany o głosy krytyki, jakie w ostatnich miesiącach płynęły ze strony byłego premiera.

Wicemarszałek Sejmu dopytywany o relacje z Millerem przyznał, że „mamy w Polsce ważniejsze problemy”, a były premier „miał zawsze z kimś szorstkie relacje”. – Leszek powiedział, że jeżeli status zostanie zarejestrowany, do tej nowej partii nie wstąpi – przyznał Czarzasty.

Ilu innych polityków z byłego SLD, podobnie jak Leszek Miller, nie będzie chciało iść pod jedną banderą z Robertem Biedroniem? Wszystko okaże się przed wyborami parlamentarnymi.

Źródło: PAP, Polsat News, NCzas