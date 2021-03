Stara komuna kontra tęczowa bolszewia. Leszek Miller odchodzi z SLD. Były premier nie chce być w jednej partii z Robertem Biedroniem [VIDEO]

Leszek Miller nie chce sojuszu z Wiosną Roberta Biedronia i ogłasza odejście z SLD. Polityk zaznaczył, że nie jest meblem, żeby go przesuwać z pokoju do pokoju. „Mamy być masą spadkową, którą można swobodnie przerzucić do zapowiadanej partii Biedronia i Czarzastego. Każdy z nas musi zdecydować, czy przyjmuje takie warunki” – podkreślił w krótkim nagraniu na Twitterze.

Miller jest oburzony koncepcją połączenia SLD z Wiosną i w specjalnym oświadczeniu oznajmił, że opuszcza partię. Przy tej okazji mocno skrytykował Roberta Biedronia i Włodzimierza Czarzastego.

– Żegnam się z nimi ale nie z Wami mówiłem 14 lat temu, protestując przeciwko działaniom ówczesnego kierownictwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziś mówię to samo, ale tym razem nie ja opuszczam SLD, ale SLD opuszcza mnie. Nie tylko mnie, tysiące dzielnych ludzi lewicy traci swoją partię z którą związali się na dobre i na złe, z którą przeżywali swoje polityczne emocje, sukcesy i smutki – powiedział.

Miller zaznaczył, że Biedroń i Czarzasty bawią się wyborcami SLD.

– Wszyscy my zostajemy przepisani do innej partii. Bez uchwały kongresu, bez szerokich konsultacji, bez referendum. Mamy stać się członkami Nowej Lewicy bez wyrażenia indywidualnej zgody. Mamy być masą spadkową, którą można swobodnie przerzucić do zapowiadanej partii Biedronia i Czarzastego. Każdy z nas musi zdecydować, czy przyjmuje takie warunki. Ja ich nie akceptuję, nigdzie nie przechodzę i nie życzę sobie być gdziekolwiek wcielanym. Nie jestem meblem, który można dowolnie przesuwać z pokoju do pokoju – stwierdził Miller.