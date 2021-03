Cejrowski powrócił jako podróżnik! Jego program bije na głowę TVN

Wojciech Cejrowski po dekadzie wraca do TVP z nowymi odcinkami swojego legendarnego programu „Boso przez świat”. Oglądalność nowych odcinków jego programu, bije na głowę konkurencję Telewizji Polskiej.

Wojciech Cejrowski współpracował z Telewizją Polską z przerwami od początku lat 90-tych. Jego legendarny już cykl podróżniczy pt. „Boso przez świat” był pokazywany na TVP2 do 2011 roku.

Następnie znany kociewski podróżnik przeniósł się do konkurencji i dla stacji TVN Style poprowadził program program „Wojciech Cejrowski. Boso”. Romans Cejrowskiego z TVN-em trwał do 2013 roku – wtedy słynny wagabunda przeniósł się do TV Puls.

Od lutego 2021 Cejrowski znów współpracuje z TVP. Nowe odcinki „Wojciech Cejrowski – Boso przez świat”, realizowane w Peru, dostępne są w niedzielnej ramówce TVP2.

Jak się okazuje, lata mijają, a Cejrowski wciąż przyciąga przed telewizory tłumy. Po trzech pierwszych tygodniach program podróżnika ma średnią oglądalność na poziomie 900 tys. widzów, a pierwszy odcinek 28 lutego obejrzało 1,1 mln widzów.

Dla porównania TVN ze swoim programem „Równi sobie” w ostatnim tygodniu miał prawie dwa razy mniej widzów (550 tys.) niż Cejrowski.

Źródło: WP, Wirtualne Media