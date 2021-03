Czy dla darmowego sushi zmieniłbyś nazwisko na Łosoś?

135 osób zmieniło nazwisko na „Łosoś”, aby skorzystać z promocji uruchomionej przez sieć restauracji na Tajwanie. Sieć obiecała darmowe sushi dla każdego ze swoich klientów, których nazwiska będą zawierały znaki 鮭 i 魚 , co po chińsku oznacza „łososia”.

Okazało się, że dobre sushi jest warte kilku ustępstw. Niektórzy zagorzali smakosze rzeczywiście nie zawahali się przed zmianą nazwiska. Do prefektur napłynęły wnioski o zmianę nazwisk. 18 marca wywołało to nawet reakcję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

MSW poprosiło obywateli o dokładne przemyślenie takich kroków. Prawodawstwo Republiki Chińskiej (Tajwan) pozwala tylko na trzykrotne zmiany dokumentu aktu urodzenia.

Taka promocja sieci restauracji Sushiro trwała tylko do 15 do 18 marca. W sumie załapała się na nią i tak setka osób. Niektórzy po skorzystaniu z promocji, zamierzają i tak wrócić do poprzednich nazwisk.

Biorąc pod uwagę echa tej promocji, które wykroczyły poza Tajwan, reklama chyba odniosła sukces…

Źródło: Le Point/ CNN