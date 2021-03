Grzegorz Braun do rządu: „Proszę nie kombinować, nie kręcić, nie popełniać kolejnych szachrajstw…”

Grzegorz Braun podczas piątkowej konferencji prasowej na rynku w Rzeszowie odniósł się do możliwości ewentualnego przełożenia wyborów na urząd prezydenta tego miasta. Według posła Konfederacji, a jednocześnie kandydata w wyścigu o rzeszowski fotel prezydencki, takie działania są „szachrajstwem”.

– Proszę nie kombinować, nie kręcić, nie popełniać kolejnych szachrajstw… – zwracał się do przedstawicieli władzy Braun, odnosząc się do zapowiedzi o możliwości przesunięcia terminu wyborów zaplanowanych na 9. maja br.

W związku z tym poseł Konfederacji poradził władzom, żeby „nie kombinowały i nie utrudniały rzeszowianom wyboru”.

– Większość naszych wyborców nie jest w stanie zrozumieć niuansów, które wykorzystuje władza do tego, by prowadzić nieczystą grę, także na poziomie procedury demokratycznej – stwierdził.

Zdaniem posła późny termin ustalenia daty wyborów przez premiera Mateusza Morawieckiego także był zagrywką.

– Odwlekanie decyzji o terminie wyborów oznaczało zmniejszenie czasu, jaki mają komitety wyborcze na rejestrację, zebranie podpisów poparcie oraz zgłoszenie kandydatów. A i w tym elemencie gry wyborczej dopatrzył się nieuczciwości niektórych swoich konkurentów: rozpoczęli regularną kampanię przedwyborczą, nim zdołali zarejestrować swoje komitety wyborcze, co jest złamaniem reguł prawa wyborczego – mówił.

– Nas to nie dotyczy, ale nas to przejmuje. Skoro już gramy w taką grę demokratyczną, to chcemy, by wszyscy trzymali się zasad – dodał. Nie podał jednak nazwisk osób, które jego zdaniem uciekają się do nieuczciwych praktyk. – Niektórzy nie mogą się powstrzymać od tego, by nie kręcić – skwitował.

– Donosicielstwo, to nie jest działanie, któremu chciałbym się poświęcić w tej kampanii. I nie chcę występować charakterze człowieka małostkowego, który skarży się z obawy o własny wynik wyborczy. Dajmy komisarzowi wyborczemu popracować. Jak już upora się z rejestracją kolejnych komitetów wyborczych, to może rozejrzy się po mieście i zauważy, co się tutaj święci – stwierdził.

Braun odniósł się także do pytania dziennikarza rzeszowskiego oddziału TVP.

– Media reżimowe, media gadzinowe, zwane dla zmylenia przeciwnika publicznymi, nie zasługują na to, bym udzielał im ja lub ktokolwiek inny, wypowiedzi do montażu. Bo wypowiedzi do montażu służą im wyłącznie do tego, by w sposób bezczelny prowadzić swoją kampanię przemilczenia i przekłamania – tymi słowami zrecenzował działanie telewizji publicznej.

Źródło: Nowiny24.pl