Kolejna runda zmasowanych kontroli. „Okres pobłażliwości się skończył”

Od soboty 20. marca w całym kraju obowiązywać będzie lockdown. Zamknięte zostaną m.in. szkoły, hotele, kina, teatry, sport czy galerie. Nieczynne są też od dłużnego czasu inne branże. Jak podaje RMF FM, szykuje się „kolejna runda zmasowanych kontroli przestrzegania obostrzeń koronawirusowych”.

„Od poniedziałku służby mają prowadzić wzmożone kontrole. Będą przede wszystkim sprawdzać, czy przestrzegane są nowe przepisy” – informuje korespondent stacji radiowej.

Ministrowie twierdzą, że „okres pobłażliwości się skończył”. Policjanci i kontrolerzy z sanepidu znów zostaną wypuszczeni do „walki” z dogorywającymi przedsiębiorcami, którzy w desperackim akcie ratowania swoich biznesów, finansów, dorobków odważą się wznowić w jakimś zakresie do działalność.

Służby będą pilnować czy oby hotele nie przyjmują gości, w galeriach nie otwierają się sklepy, a kina restauracje i baseny są nieczynne.

Jak wynika z doniesień RMF FM, teraz kontrole nie będą kończyć się pouczeniami jak w większości podobnych sytuacji do tej pory, nadszedł czas na kary, nawet te najwyższe, wynoszące 30 tys. zł.

„Wszystko dlatego, że jesteśmy blisko rekordowej w całej pandemii liczby zakażeń, dziennie umiera po kilkaset osób. Trzecia fala zakażeń koronawirusem się rozpędza, a karanie przedsiębiorców łamiących obostrzenia, ma być jednym ze sposobów rządu na walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa” – czytamy.

Od soboty lockdown w całym kraju

Od soboty zamknięte będą w całym kraju m.in. hotele, część sklepów w galeriach handlowe, kina, baseny, sauny, solaria – zapisano w rozporządzenia.

Z rozporządzenia wynika, że w całej Polsce będą obowiązywały takie same obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Do tej pory ograniczone były do czterech województw.

U uzasadnieniu rozporządzenia wskazano, że wprowadzenie następujących obostrzeń jest umotywowane wskaźnikiem średniej dziennej liczby zachorowań na 100 000 mieszkańców, który przekroczył w skali kraju wartość 50, wskaźnikiem zajętości łóżek w szpitalach, który wynosi 71 proc. i wskaźnikiem wykorzystania łóżek respiratorowych – wynosi 72 proc.

Źródła: RMF FM, NCzas.com, PAP