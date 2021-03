Kukiz: Dopuszczam możliwość zasilenia Zjednoczonej Prawicy

Dopuszczam możliwość zasilenia Zjednoczonej Prawicy – deklaruje w wywiadzie dla „Rzeczypospolitej” Paweł Kukiz, lider Kukiz’15, dawniej antysystemowiec.

„Kaczyński pytał o wsparcie Zjednoczonej Prawicy. Wyraziłem zainteresowanie”

Paweł Kukiz przyznał w wywiadzie, że Jarosław Kaczyński pytał go o „możliwość wsparcia Zjednoczonej Prawicy w pewnych sytuacjach, ale dokładnie ich nie określił. Mówił ogólnie o Nowym Ładzie, o ustawie medialnej, o tego typu sprawach”.

– Wyraziłem zainteresowanie, ale pod podstawowym warunkiem, że jeśli miałoby dojść do przegłosowania wspólnie z PiS ważnych dla rządu propozycji, to w pierwszej kolejności musi być uchwalona jedna z ustaw Kukiz’15, która dla nas jest niezmiernie ważna – ustawa o sędziach pokoju, ustawa antykorupcyjna, bezprogowe referendum przy odwołaniu burmistrza i wójta. A najbardziej pożądanym projektem byłaby ustawa o zmianie ordynacji wyborczej [na JOW – red.] – powiedział muzyk.

Kukiz stwierdził również, że Kaczyński jest „mężem stanu”, bo „żeby objąć władzę w państwie 37-milionowym, to trzeba być mężem stanu”.

Posłowie Kukiza zasilą Zjednoczoną Prawicę?

W wywiadzie Paweł Kukiz stwierdza, że gdyby do Nowego Ładu wpisano jego postulaty, to rozważyłby możliwość zasilenia obozu rządzącego.

– Gdyby władzę mieli w tej chwili Robert Biedroń oraz Adrian Zandberg i mieli moce sprawcze gwarantujące realizację tych postulatów, to wchodzę z nimi w koalicję. To tylko kwestia ceny, bo też są pewne granice ustępstw – powiedział muzyk.

Kukiz zadeklarował również, że jego formacja poprze kontrowersyjny Fundusz Odbudowy. Ta sprawa budzi kontrowersje nawet w samym obozie rządzącym (posłowie Zbigniewa Ziobry są przeciwnikami tego funduszu).

Podczas gdy wszyscy zapomnieli o Pawle Kukizie, który do Sejmu wszedł jako antysystemowiec, a później zaczął bratać się m.in. z PSL-em, to on prowadził rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim. Czy już niedługo muzyk zostanie nowym wicepremierem? Jego dołączenie do koalicji rządowej na pewno osłabiłoby pozycję Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry.

Źródło: rp.pl