Michał Wawer z Konfederacji prezydenckim ekspertem? [VIDEO]

Konfederacja wystosuje do prezydenta Andrzeja Dudy wniosek, by ich prawnik Michał Wawer został dołączony do zespołu eksperckiego ds. sędziów pokoju – poinformowali w piątek prawnicy Konfederacji. Według nich instytucja sędziów pokoju mogłaby „rozruszać skostniały system sądownictwa”.

Prezydent Andrzej Duda zdecydował w ub. tygodniu o powołaniu zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie opracowania legislacyjnego dotyczącego wprowadzenia instytucji sędziów pokoju. Zespołem będzie kierował prof. Piotr Kruszyński, który zasiada w nim z rekomendacji lidera Kukiz’15 Pawła Kukiza.

Na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie głos w tej sprawie zabrali prawnicy Konfederacji – Witold Stoch, Michał Wawer i Jakub Kalus.

Stoch ocenił, że wprowadzenie czynnika społecznego, czyli sędziów pokoju, którzy orzekaliby w drobnych sprawach „mogłoby rozruszać trochę skostniały system sądownictwa, z jakim mamy do czynienia w Polsce”.

.@witoldstoch: Wprowadzenie czynnika społecznego- sędziów pokoju, którzy orzekaliby w drobnych sprawach mogłoby rozruszać skostniały system polskiego sądownictwa. Dziwi nas to, że @prezydentpl nie zaprosił do Zespołu Eksperckiego w tej sprawie przedstawiciela #Konfederacja. pic.twitter.com/mwxnDJrskM — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 19, 2021

„Jako Konfederacja jesteśmy gotowi do merytorycznej debaty o sędziach pokoju i innych zmianach w sądownictwie. Jako Konfederacja wystosujemy do prezydenta wniosek, aby nasz prawnik Michał Wawer został dołączony do tego zespołu eksperckiego” – powiedział Stoch.

.@witoldstoch: Po angielsku pokój to "peace" (czytaj: pis). Oby sędziowie pokoju nie stali się sędziami PiS-u… i zamiast przejścia bardziej do systemu obywatelskiego, nie doszło do kolejnego upartyjnienia sądownictwa.#Konfederacja #sądownictwo #prawo #reforma pic.twitter.com/f0XodCPxAU — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 19, 2021

Jakub Kalus dodał, że instytucja sędziów pokoju mogłaby otworzyć polskie sądownictwo na czynnik społeczny. „Widzimy w tym możliwość przyśpieszenia postępowań, ponieważ sędziowie zostaliby odciążeni ze spraw drobnych życia codziennego, ze spraw wykroczeniowych” – powiedział Kalus.

„Mamy nadzieję, że do zespołu eksperckiego zostaną doproszeni eksperci rekomendowani przez inne partie opozycji parlamentarnej, ponieważ trzeba zbudować większość konstytucyjną, żeby taką zmianę wprowadzić” – powiedział Kalus.

Jakub Kalus: Instytucja sędziów pokoju wprowadzona w polskim sądownictwie mogłaby otworzyć je na czynnik społeczny. Widzimy w tym możliwość przyspieszenia postępowań. Dyskusja nad zmianami w sądownictwie powinna być o wiele szersza! ✅Dobrym pomysłem są też ławy przysięgłych. pic.twitter.com/8iseuqZ6D6 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 19, 2021

Michał Wawer zaznaczył, że polski wymiar sprawiedliwości od lat jest „w opłakanym stanie i jest pogrążony w głębokim kryzysie”. Jak dodał, „największym przejawem tego kryzysu jest przewlekłość postępowań sądowych i obywatele, przedsiębiorcy nie mogą liczyć na sprawne załatwianie swoich spraw”.

.@MichalWawer: Polski wymiar sprawiedliwości jest od lat w opłakanym stanie i to ma realne skutki dla polskich obywateli. ❌Największym tego przejawem jest ogromna przewlekłość postępowań sądowych! ✅Polska potrzebuje wszechstronnej reformy sądownictwa! PiS i PO zawiodły… pic.twitter.com/1uLDgLSmJA — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 19, 2021

Zdaniem Wawera Polska potrzebuje wszechstronnej, spójnej wizji reformy sadownictwa, a tej – jak mówił – od lat brakuje.

.@MichalWawer: #Konfederacja ma propozycje w jakich ta reforma miała by iść. Podczas kampanii @bosak2020 przedstawiliśmy tezy konstytucyjne, z których kilka dotyczyło sądów, np.: ✅sędziowie pokoju

✅ławy przysięgłych

✅sędziowie śledczy

✅sędzia jako korona zawodów prawniczych pic.twitter.com/ggauT0q8bz — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 19, 2021

.@MichalWawer: Żeby uniknąć błędów i nadać szerszą wizję reformom potrzebne są szerokie konsultacje i współpraca. Wypracowanie "konstytucyjnego resetu" w wymiarze sprawiedliwości nie będzie możliwe jeśli @prezydentpl i @PremierRP nie zaproszą merytorycznej opozycji do współpracy! pic.twitter.com/H4sf3hSMRw — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 19, 2021

Źródło: PAP