Od północy Polska zamknięta. Lockdown klepnięty. Rozporządzenie opublikowane. Lista ograniczeń długa

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie dotyczące obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Od soboty zamknięte będą w całym kraju m.in. hotele, część sklepów w galeriach handlowe, kina, baseny, sauny, solaria – zapisano w rozporządzenia.

Chodzi o rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokument opublikowano w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Wskazane obostrzenia będą obowiązywać od soboty do 9 kwietnia.

Z rozporządzenia wynika, że w całej Polsce będą obowiązywały takie same obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Do tej pory ograniczone były do czterech województw.

U uzasadnieniu rozporządzenia wskazano, że wprowadzenie następujących obostrzeń jest umotywowane wskaźnikiem średniej dziennej liczby zachorowań na 100 000 mieszkańców, który przekroczył w skali kraju wartość 50, wskaźnikiem zajętości łóżek w szpitalach, który wynosi 71 proc. i wskaźnikiem wykorzystania łóżek respiratorowych – wynosi 72 proc.

Lista obostrzeń

Swoją działalność muszą zawiesić hotele (z pewnymi wyjątkami, wśród nich są hotele robotnicze). Noclegi świadczone w ramach podróży służbowych też będą dopuszczone.

W ograniczonym zakresie będą musiały działać też galerie handlowe. Czynne będą w nich m.in. sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne, sprzedające usługi telekomunikacyjne i sklepy z artykułami budowlanymi. W ich murach nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, szewskie i pralnie.

Punkty gastronomiczne będą mogły w tych obiektach działać, ale serwowane w nich posiłki mogą być wyłącznie na wynos.

Osoby przebywające na targowisku, według rozporządzenia, będą zobowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Ten sam wymóg jest konieczny również m.in. na w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni powyżej 2000 m2 i na stacjach paliw.

Utrzymano nakaz noszenia maseczek w większości lokalizacji: w miejscach ogólnodostępnych czy w budynkach użyteczności publicznej.

Z rozporządzenia wynika, że zamknięte będą teatry, muzea, galerie sztuki. Organizacja wydarzeń z udziałem publiczności nie będzie możliwa. Możliwa będzie jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online. Jednak udostępnianie zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu będzie możliwe. Dopuszczono również zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury.

Zamknięte będą od soboty również kina. Zakazane będą również projekcje w domach i ośrodkach kultury.

Od soboty nieczynne będą również baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej), sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna, stoki narciarskie, kluby fitness i siłownie. Nie mogą działać również wesołe miasteczka i parki rozrywki.

Z kolei obiekty sportowe mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności.

Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach 1-3 – będą uczyć się zdalnie. W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Samoloty i urzędy

Z rozporządzenia wynika też, że kierownicy urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym „polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury.”

Pasażerem samolotu nie będzie mogła być osoba, które nie spełni szeregu kryteriów, na przykład, gdy jego temperatura jest równa lub przekracza 38 st. C. Niezbędne będzie też złożenie oświadczenia o stanie zdrowia i zakrywanie ust i nosa w czasie lotu.

Co pozostanie otwarte?

Fryzjerzy i pozostałe punkty świadczące zabiegi kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu mogą dalej działać, pod warunkiem tego, że w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywać będą wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci.

Działać mogą biblioteki. W pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywać jednocześnie będzie mogło nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym i różnego rodzaju turnusach tego typu będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Podobnie jest w przypadku leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Negatywny wynik testu będzie też warunkiem przyjęcia do hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej.

Dopuszczono zgromadzenia w kościołach. W budynkach i innych obiektach kultu religijnego przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, może znajdować się nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny. Niezbędne są też maseczki zasłaniające usta i nos.

Wielkanocny lockdown faktem

W ostatnich tygodniach zastanawialiśmy się jak będą wglądały tegoroczne święta wielkanocne. Niestety scenariusz z zeszłego roku się powtarza. Niechciany lockdown stał się faktem.

„Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej – niestety także podczas Świąt Wielkanocnych. Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. Powinniśmy więc rozważyć, czy w okresie świąt nie ograniczyć naszych kontaktów wyłącznie do grona najbliższej rodziny, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę” – czytamy na gov.pl.

„Pamiętaj o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Jeśli masz telefon komórkowy, poproś bliskich o zainstalowanie aplikacji STOP COVID ProtegoSafe, która powiadomi Cię o możliwym kontakcie z osobą zarażoną” – brzmi apel na stronie rządowej.

Źródło: PAP, NCzas.com, gov.pl